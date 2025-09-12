StreamFab、ユーザーの声に応え、1日のダウンロード上限を倍増させる新サービス「Amazon追加ダウンロードパック」を9月15日より提供開始
マルチメディアダウンロードソリューションの大手プロバイダーであるStreamFabは本日、新しい付加価値サービス「Amazon追加ダウンロードパック」を正式に発表しました。このサービスは、より多くのダウンロード数を求める広範なユーザーの要望に応えるものです。StreamFab Amazon Downloaderの1日の動画ダウンロード上限を、現行の100本から200本へと引き上げます。
これまで、多くのヘビーユーザーから、1日100本というダウンロード上限では、視聴やコレクションのニーズを満たすには不十分であるとの声が寄せられていました。このフィードバックを受け、StreamFabはよりスムーズで自由なダウンロード体験を提供するため、本拡張パックを開発しました。
StreamFabのプロダクトディレクターは次のように述べています。「我々の核心的な使命は、ユーザーの皆様のニーズに応えることです。ダウンロード上限を引き上げてほしいという多くのご意見をいただき、我々のチームは迅速に行動しました。これは単なる機能追加ではなく、より強力で便利なサービスを提供するという、ユーザーの皆様に対する我々のコミットメントの表れです。」
「Amazon追加ダウンロードパック」は、Windows版とMac版の両方でご利用いただけます。本サービスは9月15日より提供を開始します。ユーザーはご自身の利用頻度に応じて、柔軟な購入プランを選択することが可能です。
「Amazon追加ダウンロードパック」の主な特徴：
△ダウンロード数が倍増：購入後、ユーザーの1日のダウンロード上限は即座に100本から200本に増加します。
△柔軟な価格設定：1ヶ月プラン（$19.99）と1年プラン（$59.99）の2つのプランが用意されています。
△一回限りの支払い：本拡張パックはサブスクリプションではなく、一回限りの購入です。期間終了時に自動的に失効するため、安心してご利用いただけます。
△便利な購入方法：StreamFab Amazon DownloaderやAll-In-Oneパックの購入時にショッピングカートで追加購入できるほか、製品ページやユーザーセンターの「拡張サービス」からも購入することが可能です。
9月15日より、すべてのStreamFab Amazon Downloaderユーザーは「Amazon追加ダウンロードパック」をご購入いただけます。より効率的で大容量のダウンロードサービスを享受し、手軽に自分だけのメディアライブラリを構築してください。
StreamFabについて：
StreamFabは、世界中のユーザーに最も包括的なストリーミング動画ダウンロードソリューションを提供することに専念しています。当社の製品は、Amazonプライム・ビデオ、Netflix、Disney+など多くの主要なプラットフォームから高品質の動画をダウンロードすることをサポートし、ユーザーがお気に入りのコンテンツをいつでもどこでもオフラインで楽しめるようにします。
配信元企業：日進斗金合同会社
