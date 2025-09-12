株式会社関通にプレミアム優待倶楽部を導入株主様との対話強化・株主管理ＤＸの促進へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、株式会社関通（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：達城 久裕、以下「関通」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

毎年8月末日の株主名簿に記載または記録された700株以上を保有されている株主様を対象とし、2025年11月末日の株主様より変更いたします。

株主優待制度の新設の目的

１. 関通の株式を中長期的に保有していただける株主への還元

２. 関通の株主との対話強化、及び株主管理のDX

プレミアム優待倶楽部導入の目的について

「関通・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ると共に、株主様に対し、PR情報、決算情報、適時開示情報などのIR情報をタイムリーに配信することで、企業理解の促進とエンゲージメントの向上を目指します。

また、従来は限られた情報に基づいて行われていた株主管理を電子化することで、より効率的かつ戦略的な市場との対話を実現します。

こうした取り組みにより、より多くの皆様に関通へのご関心をお寄せいただくとともに、長期的にご支援いただける株主様との関係構築を深めていく体制づくりを進めてまいります。

関通の株主様は、専用のWEBサイト「関通・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）にてご確認いただけます。

【進呈条件】2025年11月末日以降、毎年8月末日の株主名簿に、7単元（700株）以上保有する株主様として記載されること。

※優待ポイントの繰越はできませんので、ご注意ください。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜フジチク＞ふじ馬刺しおつまみユッケ10個セット

［12,000ポイント］

馬刺しと黒毛和牛の専門店「フジチク」より産地直送の

新鮮な馬刺しをお届けします。解凍するだけで専門店の味をご家庭でお楽しみいただけます。ユッケ独特の食感と馬肉の旨み、そしてサシの甘みが口いっぱいに広がります。

■＜日本のおいしいお料理＞

伊勢海老筒切りステーキ（2種のソース付）2～3人前

［30,000ポイント］

はじける食感がぎゅっと詰まった蒸し伊勢海老。

手作りの雲丹ソースと玉葱和風ソースでお召し上がりください。

■＜ダイソン＞Dyson Pure Hot + Cool(TM)

空気清浄機能付ファンヒーター HP00 IS N

［48,000ポイント］

高い密閉性をもつ360°グラスHEPAフィルターで花粉やウイルス、バクテリア、PM 2.5、ニオイも除去します。

活性炭を3倍に増やし、トリス緩衝液を浸透させた活性炭フィルターで、VOC（揮発性化合物）やニオイなども除去します。

年間を通して空気を清浄しながら、冬はより早く、均一に部屋を暖め、夏はパワフルで涼しい風を届けます。転倒時自動停止機能を搭載。

また、お手入れが大変なカバーや羽根がありません。

株主様限定の特設ウェブサイト「関通・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年１月を予定しております。（https://kantsu.premium-yutaiclub.jp/）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆株式会社関通

株式会社関通は、EC・通販物流に特化した総合物流企業です。BtoC配送センター代行や独自開発の倉庫管理システム「クラウドトーマス」など幅広いサービスを展開し、関西・関東に20拠点、年間約1,300万個の出荷実績を誇ります。物流DXや大手企業との提携を通じ、効率的で高品質な物流サービスを提供しています。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.kantsu.com/）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業