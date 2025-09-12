ストラテジスト 大川智宏氏、フリーアナウンサー 大橋ひろこ氏とイノベーションホールディングス専務 志村洋平との対談動画が本日公開されました。

本対談は、人気ストラテジストである大川氏及び経験豊富な個人投資家兼アナウンサーである大橋氏独自の視点から、上場企業としての魅力、課題や可能性について深掘りしていく内容となります。ぜひご覧ください。

登壇者 ： 智剣・Oskarグループ CEO 大川智宏 様

フリーアナウンサー 大橋ひろこ 様

当社 専務取締役 志村洋平

リンク ： https://youtu.be/nM9fgmb4uGA





※本動画は２部構成となっており、第１部は大川氏及び大橋氏が「日米株式市場の状況と注目セクター」について対談しております。 ご興味のある方は併せてご視聴ください。

■株式会社イノベーションホールディングス

所在地 ：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー11階

代表者 ：代表取締役 原 康雄

資本金 ：3億839万円

事業 ：グループ会社の経営管理等

（グループ事業は、店舗転貸借事業、不動産売買事業、家賃保証事業）

証券コード：3484（東証プライム市場）

URL ：https://www.ihd.co.jp/

【店舗転貸借事業について】

当社グループの主力事業である「店舗転貸借事業」は、不動産オーナー様から良質な居抜き店舗物件を賃借し、飲食店テナント様に転貸することで家賃収入を得る事業です。一般的な不動産会社が、オフィス、住居、店舗等の仲介を手広く行うことが多いのに対し、当社グループは事業用不動産に専門特化し、店舗転貸借事業を主要事業として行う稀有な企業となります。

当社グループが不動産オーナー様と飲食店テナント様の間に入ることにより、不動産オーナー様は、毎月の家賃が確実に支払われる家賃保証と、飲食店舗によくある様々なトラブル対応の代行を通じて、より安心・安全な不動産経営の実現というメリットを享受できます。

他方、飲食店テナント様は、当社グループのサービスを利用することにより、飲食店の営業に適した希少な居抜き物件の情報取得と契約をワンストップで行うことができます。

店舗転貸借事業のビジネスモデル（概要）

家賃収入を積み上げるストック型のビジネスモデルにより、コロナ禍においても成長を続け、当社の取り扱う転貸借物件の数は2,700件規模と、代表的な飲食チェーン店の国内店舗数を上回る規模であり、連続増収を継続しています。

また、本事業は居抜きの活用によって、造作物の早期廃棄物化を抑制する「エコロジー」機能と、飲食店出店時の初期投資を抑制する「起業支援」機能というESG（環境・社会・ガバナンス）要素を有しています。