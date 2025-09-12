アートホテル大阪ベイタワー 圧巻の3m！巨大カラベラがロビー彩るハロウィン装飾





アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）では、2025年11月3日（月・祝）まで、1階ロビーにてメキシコの伝統行事「死者の日」（※1）をテーマとしたハロウィン装飾を実施しております。

メキシコ文化を象徴する巨大なカラベラ（ガイコツ）とマリーゴールドの花々を中央に配置し、祭壇には切り絵細工（パペルピカド）や果物、キャンドルを飾ったロビーは、カラフルで異国情緒あふれる世界観が広がり、まるで海外のお祭りを訪れたかのような雰囲気でお客様をお迎えします。メキシカンハットやポンチョなどの撮影用小物もご用意し、ご来館の方へ貸し出しますので、没入感のあるフォトジェニックな撮影をお楽しみいただけます。





また、最上階レストラン「スカイビュッフェ51」では、 シネマ級の甘いひとときに浸るビュッフェ企画「Cut in!」を 10月31日（金） まで開催中です。店内へと続く回廊には、映画フィルム風のポスターが並び、中央には巨大なカチンコのオブジェを配置するなど、フォトスポットをご用意。誰もが一度は目にしたことのある映画のワンシーンをモチーフにした遊び心あふれるスイーツとともに心躍る時間をお過ごしいただけます。

さらに 9月13日（土）からは、ロビーおよび「スカイビュッフェ51」を舞台に「オータムフォトコンテスト2025」も開催し、館内に訪れるお客様に季節感あふれるひとときをお届けします。

■オータムフォトコンテスト2025

期間： 9月13日（土）～11月3日（月・祝）

※スカイビュッフェ51「Cut in!」は10月31日（金）まで、ロビーは11月3日（月・祝）まで撮影可能です。

賞品：優秀賞５名様に「スカイビュッフェ51 ペアランチ招待」（5組10名様）

対象場所：1階・ロビーのハロウィン装飾、51階・スカイビュッフェ51「Cut in!」

応募方法：公式Instagramをフォローし、撮影写真・動画に以下のハッシュタグを付けて投稿（何回でも応募可能）

＃アートホテル大阪ベイタワー ＃オータムフォトコンテスト2025 #ハロウィンフォト

※詳細・応募規約は公式Instagram（@art_hotel_osaka_baytower）をご確認ください。

■ご宿泊者様限定！ハロウィンプレゼント企画

期間：2025年10月1日（水）～11月3日（月・祝）

対象：上記期間中にご宿泊のお客様

内容：小学生以下のお子様…フロントにて、ハロウィンモチーフのワッペンを身に着けたスタッフへ

「トリックオアトリート」とお声がけでお菓子をプレゼント

ご宿泊者全員 … ハロウィンフォトコンテストご参加の方へフェイスシールをプレゼント

場所：フロント（チェックイン時にスタッフへお声掛けください）

（※1）「死者の日」

「死者の日」は、メキシコ全土で開催されるお祭りで、亡くなった家族や大切な人を明るく陽気に偲ぶ行事です。毎年11月1日と2日に墓地や家庭で行われ、カラフルなガイコツやマリーゴールド、キャンドル、故人の好きな食べ物や写真を飾った祭壇で彩られます。悲しみに浸るのではなく、思い出を分かち合いながら笑顔で故人を迎える文化であり、歌や踊りを楽しみながら大切な人の人生を祝う、明るく心温まる伝統行事です。

