FCチャンネルショー2025にて、就労継続支援「Tetoria」代表取締役・寺林良氏が「信長デイトナ」を体験

株式会社クロスワン就労継続支援「Tetoria」代表取締役・寺林良氏

2025年7月26日（土）秋葉原UDXで開催された「FCチャンネルショー2025」にて、就労継続支援「Tetoria」代表を務め、その他にも複数の事業を展開されている寺林良（まこと）氏に「信長デイトナ」をご体験いただきました。

信長デイトナ（Ref.6263/Ser.6412345）

「信長デイトナ」とは、ROLEXが1970年代に製造したクロノグラフモデル Ref.6263の中でも特別な1本です。リファレンスナンバー「6263」が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させ、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的な並びを示すことから、この愛称で呼ばれています。

過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績もあり、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として高く評価されています。

就労継続支援Tetoria（テトリア）・オフィシャルサイトより

「Tetoria」は障害を持つ方々を対象に、雇用契約を伴うA型事業所や、自分のペースで働けるB型事業所を通じて、就労機会や生産活動の提供を行う場です。福祉的サポートを受けながら安心して働ける環境を整備し、多様な働き方を社会に広げています。

寺林氏は、この「Tetoria」を中心に、ReBBON株式会社代表取締役やLe Pilates、たばねのし北千住店のフランチャイズ事業を含め、計5銘柄を展開。令和の虎・FCチャンネルなどのメディア出演を通じ、福祉とビジネスをつなぐ幅広い活動を牽引されています。

多角的に事業を展開される寺林氏に「信長デイトナ」をご装着いただけたことは、弊社にとっても大変意義のある機会となりました。

なお、寺林氏は9月20日（土）20:00より、FCチャンネルバーにてお誕生日を記念した「1日店長DAY」を開催予定です。

この機会にぜひ、皆様もFCチャンネルバーのサブスク会員登録をされてみてください。

なお、当社ではこの希少なモデルを豊島区ふるさと納税の体験型返礼品として提供し、文化資産を身近に体験できる機会を創出しています。

ぜひ一度、その特別な価値をご体感ください。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【関連リンク】

・企業情報

就労継続支援「Tetoria」(https://tetoria-support.jp/)

・各種SNS

寺林良氏 オフィシャルX(https://x.com/tetoria_makoto)

【信長デイトナ 各種オフィシャルSNS】(https://linktr.ee/nobunagadaytona)

【会社概要】

■株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル

代表者：代表取締役 品川 あきら

TEL：03-5986-1118

事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等

設立：1990年1月

URL：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン（信長デイトナ事業部）

担当者：ディレクター 前田

TEL：03-5986-1118

Email：crossone6263@gmail.com