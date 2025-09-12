世界中で愛されるミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同直営店舗『SONIANDSMI』が、2025年9月20日(土)に 東京・渋谷 でグランドオープン。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ(本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、2025年9月20日(土)に人気ミニフィギュアブランド「Sonny Angel」と「SMISKI」の合同直営店舗『SONIANDSMI』をオープンします。株式会社ドリームズ30周年の節目を記念して、「日常にちょっとした驚きと幸せを」をテーマに生まれる、 “日常で疲れたあなたを「笑顔」にする場所”『SONIANDSMI』。 まったく異なる魅力をもつふたつのブランドが出会うことで生み出される、癒しとユーモアにあふれた感動体験を 東京・渋谷 から世界中の人々に提供します。

『SONIANDSMI』とは

あなたに幸せを届ける天使の男の子「Sonny Angel」と、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精「SMISKI」の世界観をぎゅっと詰め込んだお店です。これまで別々の世界で輝いてきたふたつのブランドの世界感が『SONIANDSMI』という特別な場所で交わることによって、忙しい日常を送る皆様へ「小さな幸せ」と「心躍るときめき」を届けます。

2つのブランドが織りなす体験価値

ポップカルチャーが集う、渋谷の明治通り沿いに位置している『SONIANDSMI』。

「Sonny Angel」と「SMISKI」のそれぞれのブランドカラーであるピンク／ライトグリーン・イエローを基調とした、見ているだけで夢が膨らんでしまうような外観に思わず足を止めてしまうことでしょう。店内に足を進めると、大きな「Sonny Angel/Robby Angel」と「SMISKI」が皆様をお迎えします。さらに、店内には「Sonny Angel」と「SMISKI」のフォトスポットもあり、『SONIANDSMI』での思い出をフォトジェニックに残すことができます。お買い物だけではなく、頭からつま先まで「Sonny Angel」と「SMISKI」の世界観に浸ることができるひとときをお楽しみください。

Sonny Angel とは

Sonny Angelは2004年に日本で誕生した、あなたに幸せを届ける小さな天使の男の子。Sonny Angelは日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、韓国などのアジア圏を中心に、世界30カ国以上で展開中。国や文化の違いを越え、世界中で愛されるSonny Angelは、これからも多くの人に小さな幸せをお届けします。

詳細を見る :https://www.sonnyangel.com/

SMISKI とは

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になると”ぽわっ”と光を放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

詳細を見る :https://smiski.com/SonnyAngelとSMISKIの商品が勢ぞろい！数量限定ノベルティにも注目。

定番の商品はもちろん、『SONIANDSMI』でしか買えない限定グッズも今後続々と登場予定となっています。ぜひ『SONIANDSMI』の各種SNSアカウントをフォローして、続報にご注目ください。

また、9月20日(土)より『SONIANDSMI』オープンを記念して、数量限定ノベルティプレゼントキャンペーンを実施します。1会計あたりの合計金額が税込2,200円以上お買い上げいただいたお客様へ、「Sonny Angel Snack Series クリップマグネット」または「SMISKI 10周年記念 蓄光ロゴステッカー」の2種のうち、いずれか1つをプレゼントします。

・ノベルティプレゼントキャンペーン

期間：9月20日(土)～ ※数量限定なくなり次第終了

上記期間中、1会計あたりの合計金額が税込2,200円以上ご購入いただいたお客様に、「Sonny Angel Snack Series クリップマグネット」または「SMISKI 10周年記念 蓄光ロゴステッカー」の2種のうち、いずれか1つをプレゼント！

店舗情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/467_1_16f071a6e1483aaae0b5353c54ab3c29.jpg?v=202509120427 ]入場についてのご案内

『SONIANDSMI』では、事前抽選での入場券の配布はございません。

ただし、混雑する時間帯を対象に、LINEアプリ 『mogily(モギリー)』を介して、お客様に入場整理券を配布の上、順番にご案内させていただく場合がございます。

入場整理券のお申込みには、LINEアプリの登録および『SONIANDSMI』公式LINEアカウントの友だち追加が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

入場整理券配布状況につきましては、『SONIANDSMI』公式SNS(X/Instagram内ストーリー)より、都度告知をさせていただきますが、ご来店のタイミングによっては、SNS上の告知と現地の状況が異なる場合がございます。

詳細はHPにて後日公開させていただきますので、そちらも併せてご確認ください。

https://soniandsmi.com/shopinfo/

■ 株式会社ドリームズについて

株式会社ドリームズ（以下、当社）は、今年で開業30周年を迎えました。「アイデアとデザインで創出したモノ・コトで世の中を驚かせたい！ 人を喜ばせたい、 そして癒したい。」という想いから生まれた当社は、その志を礎に数々の商品を産み出してきました。今回、東京・渋谷に生まれる『SONIANDSMI』は、この30年の集大成であり、新しい挑戦でもあります。当社を象徴する2ブランドの世界がぎゅっと詰まった『SONIANDSMI』から、癒やしと喜びを世界中に発信して、やさしさにあふれた社会づくりに貢献していきたいと考えております。皆様のこころが少しでも和める場所になりますように。

■会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866