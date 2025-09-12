Cocolive株式会社

住宅・不動産業界向けの自動追客・商談管理ツール『KASIKA（カシカ）』を提供するCocolive株式会社は、新たに「SUUMO予約管理」のポータル反響自動取り込み機能をリリースしました。 これにより、SUUMO予約管理からの予約情報がほぼリアルタイム（通常数分以内）にKASIKAに登録できるようになり、さらに予約メール内の物件情報も自動でKASIKAに取り込み可能に。営業現場での反響対応や情報管理が、より簡単・スムーズに進められるようになりました。

機能概要

● 即日で取り込み設定完了！

オプション申請（無料） → SUUMO管理画面にKASIKAアドレス登録 → 認証確認 → 即日で取り込み設定可能！

新機能のポイント

● SUUMO予約管理のポータル反響自動取り込みに正式対応！

KASIKAはSUUMO予約管理の自動取り込み設定にも対応。主要ポータルとの連携が着実に進み、導入の柔軟性が向上しています。

● 初期設定が最短“即日完了”！

無料のオプション申請後、SUUMO管理画面にKASIKAアドレスを登録し、認証確認を経ることで即日連携が可能。

● 物件情報の自動登録に対応！

SUUMO予約メール内の問合せ物件情報をKASIKAに自動で取り込み、「問合せ物件＞物件一覧」にも自動反映。-> 情報の二重入力・転記ミスを防ぎ、営業現場での一元管理を実現。

● 自動返信SMSや予約後アンケート送付にも対応！

予約完了時に自動でSMSやメールを送信し、アンケートリンクを案内。来場前の情報収集が可能になり、商談の質を格段にアップ。お客様の無断キャンセルも大幅に抑制します。

背景と意図

SUUMO予約管理は、多くの工務店・住宅会社が活用する重要な接客導線です。KASIKAでは、既にSUUMO資料請求・カタログ請求の反響自動取り込みに対応しており、今回新たにSUUMO予約管理への正式対応を果たしました。これにより、KASIKAのポータル連携の強みがさらに拡充され、現場の業務効率化とスピード感ある対応を後押しします。今後も対応ポータルは順次拡充予定です。

今後の展望

Cocoliveは今後も、KASIKAユーザーの声をもとにした機能改善を重ね、住宅・不動産営業の現場課題を解決するアップデートを継続的に行ってまいります。

社会的意義

住まい探しに真摯に向き合う住宅・不動産業界の皆様が、限られた人員でも“顧客第一”の提案を継続できる仕組み、それがKASIKAの提供価値です。

私たちは、全国の住宅・不動産業界における生産性向上と働き方改革を、テクノロジーの力で支援していきます。

「KASIKA」およびCocoliveのサービスについて

Cocolive株式会社は、住宅会社・不動産会社の営業・マーケティング活動を支援するため、

以下のサービスを提供しています。

● 住宅会社・不動産会社向け自動追客・商談管理ツール『KASIKA』の提供

顧客管理、追客、反響対応の自動化を実現するマーケティング・オートメーション（MA）ツールです。自動メール送信、ポータル反響の自動取り込み、顧客行動の可視化などにより、営業生産性を高めます。

● 高いコンサルティング力による運用支援（追加費用なし）

ツール導入後も、現場の業務フローや反響獲得の課題に応じた改善提案を、月額料金内で提供。

成果につながる運用をサポートします。

● クオリティの高いクリエイティブ制作（追加費用なし）

メルマガ・LP・バナー・営業資料など、デザイン性と訴求力を兼ね備えた制作物を、追加費用なしでワンストップ提供。提案力・顧客体験の向上に貢献します。

Cocoliveは、単なるツール提供にとどまらず、住宅・不動産業界のDXパートナーとして、成果創出までを一貫して支援しています。

会社概要

会社名：Cocolive株式会社

所在地：東京都千代田区神田須田町1-17 TFT淡路町ビル5F

代表者：代表取締役 山本 考伸

設立：2017年1月

事業内容：住宅・不動産業界向け自動追客・商談管理ツール「KASIKA」の開発・提供、

不動産DX事業

URL：https://www.cocolive.co.jp/

工務店・不動産会社の方からのお問い合わせ先

Cocolive株式会社 カスタマーサクセス部 五月女亮太

E-mail：info@cocolive.co.jp

※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

