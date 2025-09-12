高機能で良デザイン ハンズの筆記具担当バイヤー推し文具

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、9月初旬よりハンズ各店にて筆記具担当バイヤーイチオシの高機能で良デザインの文具を集めた特集を開始しております。日々数多くの商品に触れているバイヤーが『本当におすすめしたい！』と自信をもってセレクトしたアイテムを集めました。機能性に優れた定番アイテムから、デザイン性の高いアイテムなどをご紹介。文房具好きはもちろん、普段あまり文房具にこだわりがない方でも“担当者が太鼓判を押す”アイテムなら思わず手に取りたくなるはず。バイヤーの「推しポイント」とともにご紹介いたします。

■ 小さなボディに工夫がたくさん詰まった筆記具

ぺんてる オレンズネロギフトセット 0.3mm/0.5mm(https://hands.net/search/?q=%E3%81%BA%E3%82%93%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88) 各3,520円

細く強く使いやすい、ぺんてる最高峰のシャープペンシルのギフトセット。芯の折れないオレンズシステムと、ペン先を離すたびに芯が出てくるノック不要の自動芯出し機構を搭載。本体は特殊材質を使用し、削り出した金属部品のような塊をイメージした12角形軸を採用。

推しポイント：ワンノックで芯が出続け、芯が折れにくいため筆記に集中できる。

三菱鉛筆 クルトガ スタンダードモデル 0.5mm(https://hands.net/search/?q=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%89%9B%E7%AD%86%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%AC%E3%80%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%80%800.5mm) 各495円

芯が回ってトガリ続けるシャープペンシル。機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。文字を書き続けても、芯先が紙面に引っかかりにくく、一定の細くて濃い描線が安定して続きます。芯先が崩れにくい形状なので、芯の粉が出ず紙面を汚しません。

推しポイント：書くたびに芯が回り続けて常に尖り続ける唯一無二の機能。

ぺんてる 万年CIL ケリー シャープペンシル(https://hands.net/search/?q=%E3%81%BA%E3%82%93%E3%81%A6%E3%82%8B%EF%BC%88Pentel%EF%BC%89%E3%80%80%E4%B8%87%E5%B9%B4CIL%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AB) 各1,980円

愛称「ケリー」のロングセラー商品。シャープペンシルとしての機能を徹底的に追及して生まれた「こだわりの逸品」です。

推しポイント：万年筆のような重厚感あふれるシャープペンシル。

ぺんてる グラフギア1000(https://hands.net/search/?q=%E3%81%BA%E3%82%93%E3%81%A6%E3%82%8B%EF%BC%88Pentel%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%AE%E3%82%A21000) 各1,320円

低重心設計シャープペン。グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップを採用。

推しポイント：ペン先が収納できる機構で携帯時も安心。

ゼブラ テクトツゥーウェイ0.5mm 限定ブラック(https://hands.net/goods/4901681838479/) 1,650円

フリシャ機能切換付きの製図用風シャープペン「テクト2way」限定カラー。軸中央を右へ回すと振るだけで芯が出るフリシャ機能が付いています。軸中央を左へ回すと軸内部の重りが固定され、低重心で安定した筆記ができます。製図用ペン先採用。

推しポイント：振るだけで芯が出る機能のオン・オフが可能。低重心で書きやすい。

サンスター文具 ノクフリーメタル(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%96%87%E5%85%B7%E3%80%80%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB) 各1,650円

ノックの手間から解放され、集中力が途切れない自動芯出し機能付きシャープペンシル。ライングリップが指の握り位置を指定することで正しい持ち方、美しい持ち方をアシストします。

推しポイント：シャープペンシルの消しゴムを使わない人におすすめ。キャップをしたまま芯が装填できる。

ラダイト THE POST サステナブルレザー ベンディペンケース(https://hands.net/search/?q=%E3%83%A9%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%88Luddite%EF%BC%89%E3%80%80THE%E3%80%80POST%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9) 各2,860円

リサイクルレザーを使用した機能ペンケース。天然皮革の要素はしっかり詰まっていて、普通の革とほぼ同じでありながら、環境に優しい素材です。

推しポイント：大事なペンは1本ずつ収納できる携帯性の高い薄型ペンケース。

ロットリング 600 メカニカルペンシル 0.5mm(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%88rOtring%EF%BC%89%E3%80%80600%E3%80%80%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%80%800.5mm) 各3,630円

1980年代に誕生して以来、ロットリングのアイコン的なアイテムになった600シリーズのシャープペンシル限定色。適度な重さがあるフルメタルボディは安定性に優れ、書き心地が良いのが特徴です。使用している芯の種類に合わせ、4Hから2Bまで表示を変更可能。

推しポイント：製図のプロも愛用する、シンプルで洗練されたデザインのシャープペンシル。

ゼブラ デルガード タイプGR 0.5mm(https://hands.net/search/?q=%E3%82%BC%E3%83%96%E3%83%A9%EF%BC%88ZEBRA%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97GR%E3%80%800.5mm) 各880円

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。キャンドルの灯りと空の表情を表現したリラクゼーションカラー。

推しポイント：二層のグリップでしっかり握れる。とにかくカラーがかわいい。

■ こだわりの筆記具を合わせて使いたい最新ペンケース・ノート

クツワ プリザーブペンケース(https://hands.net/search/?q=%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%AF%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9) 各1,760円

それぞれの文具に所定位置があり整理整頓しやすいペンケース。内側にペンが挿せるペンホルダー6つ、太軸対応のペンポケット4つが付いています。大切な筆記具を保護できるフラップ付きで、フラップの表には替芯ケースやふせんなどが収納できるメッシュポケットも。

推しポイント：大容量なのにとっても軽い、ペン好きにおすすめしたいペンケース。

コクヨ ツールペンケース カバコ ハーフポケット(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%A8%EF%BC%88KOKUYO%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%9C%E3%82%AB%E3%83%90%E3%82%B3%EF%BC%9E%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88) 各1,760円

ペンと文具の整頓と出し入れがしやすいペンケース。開口部が前方に大きく広がるので、中身が見やすく取り出しやすくなってます。三角定規も入るワイドポケットと幅の違う3つの仕切り、ファスナーつきメッシュポケットで、小物アイテムを整頓できます。

推しポイント：大きく開いてデスク作業がはかどる。スマホが立てられるのもの便利。

ソニック カクスタ スリム(https://hands.net/search/?q=0+%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0) 各1,980円

持ち運んで使えるペン立てカクスタのスリムサイズ。60度の仕切りでペンが埋もれず、見つけやすく取り出しやすい。磁石でピタッとひっついて、三角の形で安定してスタンドします。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても作業のジャマになりません。

推しポイント：デスクでは省スペースで出し入れしやすく、持ち運びにもうれしい薄型。

ミドリ カラーリングノート A5 ドット方眼(https://hands.net/search/?q=%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA%EF%BC%88MIDORI%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88A5%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E6%96%B9%E7%9C%BC) 各682円

表紙、本文ともに色付きの紙を使用したリングノート。フォーマットは人気のドット方眼。ツインリング製本でスムーズに開閉し、開いたときに左右のページがずれません。シールや写真などを貼って楽しめるよう、背表紙を厚めになっています。

推しポイント：カラー用紙を使ったドット方眼ノート。黒ペンだけでかわいくなる。

アンテリック ミニボールペン付スクリブルノート スクエア(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%88anterique%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3%E4%BB%98%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88) 各1,430円

中紙に開けた穴にアンテリックミニボールペンをスッポリ埋め込んだユニークで実用的なスクリブルノートです。

推しポイント：ペンが収納されていて個性的。いつでも持ち運びたくなるノート。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。