芸術の秋を楽しもう！「文具＆クラフトフェス」を大宮マルイにて開催！

大宮マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）2Fにて、 「文具＆クラフトフェス」を開催いたします。文具を中心とした皆さまを魅了するクリエイティブな空間をご用意しました。秋の夜長の手帳時間のお供を探しに、クリエイターの作品に芸術の秋を感じに、ぜひお立ち寄りください。

丸井では、当イベントをはじめ、一人ひとりの 「好き」を応援するイベントを拡大しております。

■「文具＆クラフトフェス」出店ショップのご紹介

「花羽呼屋（kabakoya）」

新潟県魚沼地方から初出店！手づくりの布雑貨ショップ

新潟県魚沼地方のイベントを中心に活動するハンドメイドショップが、マルイに初出店します。手づくりの布雑貨や、はぎれ・布くず・海洋プラスチックをアップサイクルした商品を製作・販売しています。Instagramでは製作風景も公開中ですので、ぜひチェックしてみてください。この機会に、実物をお手に取ってその魅力を感じていただけるとうれしいです。ぜひお立ち寄りください！

https://www.instagram.com/kabakoya_/

「Cherish365」

世界のかわいい文房具・雑貨をセレクトしたショップ

マルイ初出店！世界中のかわいい文房具・雑貨のセレクトショップ。

オリジナルグッズの製作を行っています。実店舗やオンラインショップでは、国内外からセレクトした魅力的な文房具や、かわいい雑貨を取り扱っています。「文具＆クラフトフェス」では新作の先行販売と限定商品をご用意いたします。ぜひブースへお越しください。

「季節模様雑貨」

四季を彩るポップでスタイリッシュな雑貨店

季節のときめきを感じられるポップでかわいい文具＆雑貨を取り揃えました！

リングノートやメモ帳、マスキングテープをはじめ、デコにピッタリなステッカー、シール、ポチ袋、便利なカラビナなど、さまざまご用意しております。

さらに、小物と同じデザインのTシャツやトートバッグなども取り揃えておりますので、セットでお楽しみいただけます。ぜひ店頭でお手に取ってご覧ください！

※商品デザイン・ラインナップは予告なく変更となる場合がございます

「*KURURI*」

心を和ませるイラスト雑貨のショップ

忙しい毎日の中で、ちょっとした笑いや安らぎを提供するイラスト雑貨をお届けしています。シンプルながらも心温まるスタンプや紙雑貨は、ふっと力が抜けるひとときを演出します。

秋のひととき、小さなキャラクターたちの暮らしの一コマをのぞきに、ぜひゆったりとお立ち寄りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

https://www.instagram.com/kururi_01/

「Caoli Art Studio」

マルイ初出店！Caoliのオリジナルブランドショップ

青い世界に白い線で森を描く画家、Caoliのオリジナルブランドショップがマルイに初登場します。すべてフリーハンドで描かれた、唯一無二の作品をお楽しみください。手軽に飾れる小さな原画や、ライブペイント作品から生まれたステーショナリーグッズなど、多彩なアイテムを取り揃えています。

Caoliの独特な世界観を身近に感じられるこの機会をお見逃しなく。あなたの暮らしにアートの息吹を添える特別な一品を、ぜひ見つけにお越しください。心よりご来店をお待ちしております！

「WOODPEPE」

あなただけの特別なシーリングスタンプを「WOODPEPE」で

シーリングスタンプ専門ブランド「WOODPEPE」です！

「WOODPEPE」のシーリングスタンプ製品は、その種類の豊富さと品質の良さが特徴 ！

定番のデザインから、ポップでカラフルなアイテムまで幅広く取り揃えております。使いやすさと品質にもこだわっているので、お子さまや初めての方でも安心してお楽しみいただけます。つくってワクワク・使って楽しい！シーリングスタンプの世界を、ぜひのぞいてみてください♪

「空想街雑貨店」

大人も楽しめるファンタジー雑貨

吉祥寺発の雑貨ブランド「空想街雑貨店」では、「空飛ぶ魚の街」や「月の文明」など、空想の街をテーマにしたワクワクする雑貨をお届けしています。作家の西村典子とデザイナーの西村祐紀の姉妹が手がける、レトロで温かみのある水彩画を基にしたポストカードや、手づくりアートキット、ポーチなど、多彩なアイテムが揃っています。

大人も持ち歩けるファンタジー雑貨で、日常にちょっとした冒険心をプラスしてみませんか？ぜひこの機会に、心踊るアイテムを見つけにお立ち寄りくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております！

https://www.kuusoogai.com/

https://www.instagram.com/kuusoogai/

■イベント概要

開催期間：2025年9月17日（水）～9月23日（火・祝）

展開場所：大宮マルイ 2F カレンダリウム1

営業時間：10:30～20:00 ※最終日は 18:00 まで

▼大宮マルイ

https://www.0101.co.jp/053/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/