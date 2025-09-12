「遊び心＝アクティブ」をラグジュアリースポーツデザインで体現したソーラー時計『EXVENTURE SOLAR』EVS45シリーズが、ANGEL CLOVERから登場。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、『EXVENTURE SOLAR』EVS45シリーズを、全国の時計販売店・オンラインショップで9月20日に発売します。

https://angelclover.jp/feature/exventure-solar-2025aw/

9月19日 発売

9月12日 情報解禁&予約開始

力強いフェイスと高級感が同居するEXVENTURE SOLARに、シックな魅力に溢れるNEWモデルが登場

鮮やかレッド＆精悍ブラック

人気シリーズのラグスポがより個性を増して進化

ラグジュアリーな多角ケースと実用性のあるソーラー機能が融合した人気シリーズに新モデルが登場。

デザインと素材感で高級感を表現しつつ、大人が着用したくなる絶妙なカラーリングと、エンジェルクローバーらしい遊び心とセンスが冴える新しい“ラグスポ”へとアップデート。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Z3Naykhtlw ]

EVS45PRE-RE \35,200（税込）\32,000（税抜）EVS45PBK-BK \35,200（税込）\32,000（税抜）

アクティブな休日にこそ着けたくなる

タフで洒脱な大人の週末ウォッチ

エンジェルクローバーが提唱する「遊び心」の解釈はさまざまですが、“アクティブに着けたくなる”というのも大事な要素のひとつ。ユニークなデザインやカラーリングにより、高揚感・安心感・所有感といった感情が揺さぶられ思わず外出したくなる。そんなきっかけを作ってくれるのが「NEW EXVENTURE SOLAR」です。

都会的なラグスポデザインとソーラー駆動の実用性を融合させた「NEW EXVENTURE SOLAR」は、6本のビスが存在感を放つ個性的なデザインが特徴。深みのあるレッドとインダイヤルのブラックのコントラストに、華やかなゴールドケースを合わせることで力強さとエレガンスを両立させた、街・アウトドア・カジュアルな週末スタイルと、シーンを問わないオールラウンドに使える大人のアクティブウォッチに仕上がっています。

一方でブラックを基調にしたモデルは6本のビスが力強さを主張しつつ、ゴールドのケースが品格を後押し。色気を添えるレッド×ゴールド、上質感を与えるブラック×ゴールドと、どちらも手元から優雅で洒脱な雰囲気を纏わせてくれること請け合いです。

また個性的なデザイン・実用性の高いソーラー機能といった高い完成度でありながら、３万円台というコストパフォーマンスのよさも見逃せない。気負わず着用できるのもアクティブに使える大きなポイントです。

公式オンラインショップ限定

ブラックを基調にしたカーボンベゼルも。

カーボンベゼルとブラックケースを組み合わせたEXVENTURE SOLARが公式オンラインショップ限定で登場。精悍なオールブラックの世界観に、光の角度で表情を変えるカーボン特有の質感が加わることで、スポーティかつ先進的な印象を放ちます。 通常モデルのゴールドケースとは一線を画す、引き締まったタフネスデザイン。都会のストリートからアクティブシーンまで、幅広くマッチする限定仕様の一本です。また、公式オンラインショップ限定に限り、ブルーの阿波藍染レザーストラップが付属します。日本一の藍染料の産地である徳島県で染色された阿波藍の革であり、“至高の青”として世界に知られるほど深く鮮やかな色合いが魅力です。

EVS45BBK-BK \37,400（税込）\34,000（税抜）

商品特徴

EVS45BBK-BK \37,400（税込）\34,000（税抜）阿波レザーストラップが付属。

Point１

太陽光フル蓄電で約５ヶ月駆動

サブダイヤルから光を集めて駆動するソーラームーブメント「SEIKO EPSON VR42」を搭載。たった１回の太陽光フル蓄電で最大5か月間の駆動を実現。電池交換不要のため、快適かつノンストレスな使い心地。

Point２

6本ビスの力強いフェイスデザイン

丁寧に磨かれたヘアラインとポリッシュが切り返すケースのベゼルには、6本のビスが主張。正面でもサイドから見ても力強いルックスは一目瞭然。

Point３

ベルト裏面はシリコン素材で

蒸れにくく、水、汗に強い

レザーのベルトの裏面はシリコンを圧着させたハイブリッドベルト。軽量かつ撥水、耐久性に優れ、装着感もすこぶる快適。また汗や水によるベルトの変形も防ぐことができるメリットもあり。

【ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）とは】

ANGEL CLOVERは、「遊び心」を提唱するファッションウォッチブランドです。

開発及び発売元は輸入時計を多数扱う株式会社ウエニ貿易。2009年の誕生以来、ワイルドで立体感のあるデザインを特徴とし、「ロエン」「ネスタブランド」「バンソン」「スラッシャー」「ナンバーナイン」等、数多くのファッションブランドとコラボレーションを重ね、成長してきました。2015年には、腕時計には珍しい「赤」をテーマとした「レッドコレクションズ」が大ヒット。お問い合わせと注文が殺到し、再入荷と品切れを繰り返し、注目を集めました。アンダー10万円代には見えない高級感のある精密な立体的な構造と、コストパフォーマンスの良さに定評があります。

【日本輸入総代理店：ウエニ貿易について】

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」「ハイドロゲンウォッチ」、ドイツ発の「ツェッペリン」や「ドゥッファ」「アディダスオリジナルス(時計)」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」や「サラミラーロンドン」「テッドベーカー(時計)」、などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています