Xinhua Silk Road：第16回中国長江三峡国際旅遊節（China Yangtze River Three Gorges International Tourism Festival）が中国・宜昌で開幕

北京、2025年9月12日 /PRNewswire/ -- 第16回中国長江三峡国際旅遊節（China Yangtze River Three Gorges International Tourism Festival）の開幕式が9月6日、中国中部・湖北省宜昌市で開催されました。





本イベントは、Hubei Provincial People's GovernmentとChongqing Municipal People's Governmentが共同主催し、Hubei Provincial Department of Culture and Tourism、Chongqing Municipal Commission of Culture and Tourism Development、宜昌市人民政府が共同で運営を担当しました。

開会式に続き、歌や踊り、短編劇、楽器演奏、中国武術など15の芸術パフォーマンスからなる文化公演が一般公開されました。また、AIバーチャル司会者やレーザー・エフェクトなどの革新的な要素を取り入れ、観客に没入感のある体験を提供しました。

フェスティバル期間中には、三峡観光カーニバルや特色ある食文化祭など一連のイベントが開催される予定です。Hubei Three Gorges Cultural Tourism Groupは、文化観光を通じて市民の利益につながる複数の取り組みを展開する予定です。さらに、初の料理技能コンテストと食品フェアも開催される予定です。

2010年の創設以来、中国長江三峡国際旅遊節（China Yangtze River Three Gorges International Tourism Festival）は湖北省と重慶市が毎年交互に開催しています。同フェスティバルは著名な文化観光イベントとして定着し、観光ブランドとしての三峡の影響力を大きく高めています。

