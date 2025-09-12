こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。アコーディア・ゴルフ「ＧＲＡＮＤ」（グラン）新ブランド展開決定
～ アコーディア・ゴルフの6コースで10月1日より運営開始～
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、2025年10月1日（水）より新たなブランド「ＧＲＡＮＤ」（グラン）を当社が運営するゴルフ場にてブランド展開することを決定いたしました。
「ＧＲＡＮＤ」は、“豪奢な”“威厳のある”（グランはフランス語読み）の意味を持ちます。
『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、平和グループ全てのゴルフ場を牽引するシンボルとして、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。
日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場でこれまでにない豊かなゴルフライフを愉しんでいただきたい。そんな想いのもと、同グループ会社であるＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント株式会社）が築き上げた「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」ブランドを「GＲＡＮＤ」シリーズ化し、当社運営の全国のゴルフ場の中から6コースを厳選、新ブランド「ＧＲＡＮＤ」として10月1日（水）より運営開始いたします。
10月1日の「ＧＲＡＮＤ」運営開始に向けて、コースやクラブハウス内の一部改修を行うとともに、これまで以上に豊かなゴルフライフをご満足いただけるよう、上質な空間とサービスをご提供するために準備を進めてまいります。当社が提供する「ＧＲＡＮＤ」ゴルフ場にぜひご期待ください。
当社は豊かで、上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを今後も提供してまいります。
＜アコーディア・ゴルフ「ＧＲＡＮＤ」ゴルフ場＞
ゴルフ場 ： 成田ゴルフ倶楽部（千葉県）、オーク・ヒルズカントリークラブ（千葉県）、グレンオークスカントリークラブ（千葉県）、アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ＊（千葉県）、東千葉カントリークラブ（千葉県）、ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）
「ＧＲＡＮＤ」運営開始日 ： 2025年10月1日（水） ※「ＧＲＡＮＤ」運営開始までは通常営業
＊アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブは10月１日より習志野カントリークラブに名称変更いたします。
成田ゴルフ倶楽部
オーク・ヒルズカントリークラブ
https://digitalpr.jp/table_img/2726/117911/117911_web_2.png
グレンオークスカントリークラブ
https://digitalpr.jp/table_img/2726/117911/117911_web_3.png
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
https://digitalpr.jp/table_img/2726/117911/117911_web_4.png
東千葉カントリークラブ
https://digitalpr.jp/table_img/2726/117911/117911_web_5.png
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ
https://digitalpr.jp/table_img/2726/117911/117911_web_6.png
「GRAND」シリーズについて
「ＧＲＡＮＤ」シリーズは、『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、平和グループ全てのゴルフ場を牽引するシンボルとして、威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。アコーディア・ゴルフでは「ＧＲＡＮＤ」、ＰＧＭでは引き続き「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」を冠に運営いたします。
ゴルフ場ネットワークを日本全国に展開する平和グループが保有・運営する全国のゴルフ場から厳選したコースで、プレーする歓びを満喫できるチャンピオンコース。確かな気品と重厚感の中、ゆったりとくつろげるクラブハウス。食の時間を彩るレストラン。充実した品揃えのプロショップ。そしてメンバーはもちろん、ゲストの方々にいつも至高の時を感じてもらえるホスピタリティを提供するハイグレードなゴルフ場です。
「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」は現在17コース、10月1日に運営開始するアコーディア・ゴルフの6コースを合わせると全国23コースが「ＧＲＡＮＤ」シリーズのゴルフ場となります。
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）にはアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
