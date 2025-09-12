TIB Global Day 2025 Autumn「ブース出展」及び「弊社水野の登壇」が決定
SUSHI TOP MARKETING株式会社
日程：2025年9月19日(金) 13:30～19:00（受付開始 13:00）
■事前来場登申込はこちら
2025年9月19日に開催される「 TIB Global Day 2025 Autumn 」にブース出展及び弊社水野の登壇が決定しました。
「 TIB PITCH Global～スポーツテック・ヘルスケア編～ 」とスポーツの未来を拓くイノベーションの最前線 「オープンイノベーションの進め方 スタートアップの視点から」をテーマにしたパネルディスカッションに弊社水野が登壇いたします。
ブースでは今までの配布事例のご紹介を始め、NFTマーケティングの活用方法を担当者からご説明をさせていただきます。
NFT取得や弊社のサービスを体験できるデモンストレーションの準備もございますので、ぜひ「 TIB Global Day 2025 Autumn 」にご来場ください。
■「TIB Global Day 2025 Autumn」の詳細は公式サイトをご覧ください。
https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/Zv9r9G0Q
■イベント詳細
名称：TIB Global Day 2025 Autumn
場所：Tokyo Innovation Base（TIB）
料金：無料（事前に下記より来場申込が必要です）
主催：東京都
https://tib-global-day-2025-autumn.peatix.com/