TIB Global Day 2025 Autumn「ブース出展」及び「弊社水野の登壇」が決定

SUSHI TOP MARKETING株式会社

2025年9月19日に開催される「 TIB Global Day 2025 Autumn 」にブース出展及び弊社水野の登壇が決定しました。

「 TIB PITCH Global～スポーツテック・ヘルスケア編～ 」とスポーツの未来を拓くイノベーションの最前線 「オープンイノベーションの進め方 スタートアップの視点から」をテーマにしたパネルディスカッションに弊社水野が登壇いたします。

ブースでは今までの配布事例のご紹介を始め、NFTマーケティングの活用方法を担当者からご説明をさせていただきます。



NFT取得や弊社のサービスを体験できるデモンストレーションの準備もございますので、ぜひ「 TIB Global Day 2025 Autumn 」にご来場ください。

■「TIB Global Day 2025 Autumn」の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/posts/Zv9r9G0Q

■イベント詳細

名称：TIB Global Day 2025 Autumn

日程：2025年9月19日(金) 13:30～19:00（受付開始 13:00）

場所：Tokyo Innovation Base（TIB）

料金：無料（事前に下記より来場申込が必要です）

主催：東京都

■事前来場登申込はこちら

https://tib-global-day-2025-autumn.peatix.com/