SHINee・KEYの多彩な魅力が楽しめる公演『2025 KEYLAND : Uncanny Valley』を9月27日(土)～28日(日)の2日間、Beyond LIVEで配信！

SHINeeのメンバーKEYのソロ公演「2025 KEYLAND : Uncanny Valley」を、9月27日(土)～28日(日)の2日間、グローバルオンライン配信プラットフォームBeyond LIVE(https://beyondlive.com/)(ビヨンドライブ)で配信することが決定しました。

♦︎独創的な世界観を持つアーティスト

2025 KEYLAND : Uncanny Valley9/27公演の詳細はこちらへ :https://bit.ly/beyondlive565-39/28公演の詳細はこちらへ :https://bit.ly/beyondlive566-3

SHINee(シャイニー)のメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍するKEY(キー)が開催する公演シリーズ「KEYLAND」は独創的な世界観と表現力豊かなステージが魅力となっています。

今回の『2025 KEYLAND : Uncanny Valley』では、KEYが新たに創り出す魅力溢れるステージを、圧巻のパフォーマンスとともに体感いただけます。

♦︎公演情報

- 公演名 :

2025 KEYLAND : Uncanny Valley

- LIVE公演日時 :

(1回目) 2025年 9月 27日(土) 18:00 (JST)

(2回目) 2025年 9月 28日(日) 16:00 (JST)

-Re-Streaming配信日時 :

[9/27] 2025年 09月 30日(火) 08:00 (JST)

[9/28] 2025年 10月 01日(水) 08:00 (JST)

- チケット価格 :

[9/27] LIVE + Re-Streaming 6,600円 (税込)

[9/28] LIVE + Re-Streaming 6,600円 (税込)

[2DAY(9/27-9/28)] LIVE + Re-Streaming 11,880円 (税込)

-チケット販売期間 :

[9/27] 2025年 8月 20日(水) 14:00 (JST) ~ 2025年 9月 27日(土) 18:29:59 (JST)

[9/28] 2025年 8月 20日(水) 14:00 (JST) ~ 2025年 9月 28日(日) 16:29:59 (JST)

[2DAY(9/27-9/28)] 2025年 8月 20日(水) 14:00 (JST) ~ 2025年 9月 27日(土) 18:29:59 (JST)

♦︎ギフトカードでBeyond LIVEがもっとお得に楽しめる！

現在、Beyond LIVEでは「Beyond LIVE Gift Card」を販売しています。

本商品は、フォトカードとしてお楽しみいただけることはもちろん、Beyond LIVE内のコンテンツご購入の際にギフトカードとしてご使用いただける優れものです。

また、本カードをご自身のアカウントに登録することで、チャットやコメント欄で使用できるSTICKERの付与、登録したギフトカードをアカウント上でコレクションできるバッジリスト、スタンプ数に応じてリワードポイントが貰えるお得な制度などもご利用いただけます。

※リワードポイントとはBeyond LIVE内にて100ポイント単位で現金のように(1ポイント＝1円相当)使用できるサービスです。

詳しくはこちらへ :https://bit.ly/BeyondLIVE_giftcard

◆商品概要

・商品名：Beyond LIVE Gift Card

・販売価格：3,000円（2,700円分がBeyond LIVE内ウォレットにチャージ）

・内容物：フォトカード1枚ランダム封入（裏面にギフトコード記載）

※NCT 127のランダムフォトカードはジャニー、ユウタ、ドヨン、ジョンウ、マーク、ヘチャンの6種になります。

・販売店：詳しくはこちらへ(https://bit.ly/BeyondLIVE_giftcard)

● 会員登録時の居住国は日本を選択、且つ日本国内在住の方のみご利用になれます。

より詳しい内容はBeyond LIVEでご確認いただけます。

[会社紹介]

株式会社Beyond Live CorporationはK-POP、J-POPアーティストのオンライン公演と関連コンテンツ、バーチャルアーティストの公演コンテンツを提供するプラットフォーム「Beyond LIVE」を運営している。2021年サービス開始以来、革新的な配信技術と多様なファン参加型サービスにより、世界中のK-POPファンから高い支持を得ている。

連絡先: business@beyondlive.com