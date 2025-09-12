³ô¼°²ñ¼ÒOTOGI¤Î»Ù±çÀè´ë¶È7¼Ò¤¬¡ØWantedly Awards 2025¡ÙBEST100¤ËÁª½Ð¡£WantedlyÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー1°Ì¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì
WantedlyÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ½ç°Ì1°Ì¤Î³ô¼°²ñ¼ÒOTOGI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È7¼Ò¤¬¡¢¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¡ØWantedly Awards 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖBEST TEAM NOMINATION 100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/1001406
Wantedly Awards 2025 BEST100´ë¶È°ìÍ÷
¢£¡ØWantedly Awards¡Ù¤ÎÉ¾²Á´ð½à
¡ØWantedly Awards¡Ù¤Ï¡¢40,000¼Ò°Ê¾å¤ÎWantedlyÅÐÏ¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯´Ö¡Ê2024Ç¯8·î～2025Ç¯7·î¡Ë¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¶¦´¶ºÎÍÑ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿´ë¶È100¼Ò¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÌÅª¤Ê»ØÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅ¬ÀÚ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦"ºÎÍÑ¤Î¼Á"¤¬É¾²Á¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£OTOGI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢Ç§Äê¥Ñー¥È¥Êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ½ç°Ì1°Ì¤È¤·¤Æ¡¢100¼Ò°Ê¾å¤ÎÎß·×»Ù±ç¼ÂÀÓ¤È3,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://otogi-inc.co.jp/lp/
¢§»Ù±çÀè´ë¶È°ìÍ÷(°ìÉô)
¢§À©ºî¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö°ìÍ÷(°ìÉô)
¢£ OTOGI¤Î¡ÖWanteadly±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§
OTOGI¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à(ÇÞÂÎ»ëÅÀ)¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±¿ÍÑ¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È(¸õÊä¼Ô»ëÅÀ)¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±¿ÍÑ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò½Å»ë¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢Êç½¸µ»ö¤Î±¿ÍÑ¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÇÛ¿®¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¡¢ÄêÎãMTG¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ÎºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï100¼Ò°Ê¾å¡¢À©ºî¤·¤¿ºÎÍÑ¹Êó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï3,000ËÜ°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î´ÑÅÀ
»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¼ÂÀÓ
»Ù±çÀè¤«¤é¤ÎÀ¼(°ìÉô)
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹
- Wantedly¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¼«¼Ò¤Ë¹ç¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- Wantedly¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤
- ºÎÍÑÃ±²Á¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤
- ºÎÍÑ¹Êó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤
¤Ê¤É¤Î¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÍÍ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ñÎÁÀÁµá¡¦ÌµÎÁÁêÃÌ¤«¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://otogi-inc.co.jp/lp/
