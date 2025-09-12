『世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）/（資産成長型）愛称：World Change』に関連した寄付の実施について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、追加型株式投資信託『世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）/（資産成長型）愛称：World Change』を通じて得られた当社収益の一部を交付目論見書に記載の通り寄付いたしましたので、お知らせします。

当社が運用する『世界新時代株式ファンド 愛称：World Change』は、世界の取引所に上場している株式から、構造的な変化により成長が見込まれる分野で高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する投資信託です。

このたび、当ファンドを通じて得られた当社収益の一部を、主として医療や教育といった社会的課題の解決に取り組む活動等を支援することによる社会貢献を目的として、2024年に続き寄付いたしました。寄付先は、「国立健康危機管理研究機構（旧：国立研究開発法人 国立国際医療研究センター）」、「東京大学基金 UTokyo NEXT150（国立大学法人東京大学）」、寄付金額は両団体に3,367,150円ずつ、合計6,734,300円です。

当社は、今回の寄付も含め、資産運用ビジネスを通じてサステナブルな社会の実現につなげるべく、スチュワードシップ活動やESG投資に取り組んでおります。世界が直面する様々な問題の解決に貢献できるよう、引き続き努めてまいります。

寄付の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67873/table/309_1_b2367695a9117539c9b58532d5bbc442.jpg?v=202509130357 ]

