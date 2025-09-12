【重版出来！】講演やYouTubeで注目を集める人気キリスト伝道者が明かした、世界の見方を変える一冊『世界は聖書でできている』が、ついに４刷決定！

株式会社秀和システム新社

聖書の視点から国際情勢や歴史を読み解き、現在も多くの反響を呼んでいる書籍『世界は聖書でできている』。このたび、株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、本書の重版（４刷）を決定、累計22,000部を突破しました！

講演やYouTubeでいま大人気のキリスト伝道者が明かす、世界の見方を変える「聖書預言」の全貌。「人類歴史における絶対法則」や「覇権国家の行方の謎」など、聖書が時代を動かしてきた証拠を、古代から現代までの歴史を背景に紐解きます。クリスチャンもノンクリスチャンも、本書を読めば世界の見え方が変わるはず。

全国の書店でぜひお手に取ってお確かめください。

■本書の内容

第１章 聖書は「預言」でできている

第２章 ユダヤ民族の命運に影響を与えた古代帝国の預言

第３章 イエス・キリストの生涯は預言されていた

第４章 イエスの言葉を受け入れなかったユダヤ民族の行方

第５章 聖書は世界の覇権国家を預言していた

第６章 聖書はユダヤ民族国家の再建を預言していた

第７章 聖書は神の「人類救済計画書」である

■著者プロフィール

高原 剛一郎（たかはら・ごういちろう）

日本を代表するキリスト伝道者、東住吉キリスト集会責任者。

企業講演、教育講演、ラジオ関西「聖書と福音」およびインターネットラジオ局BBNで伝道メッセージを配信。キリスト教界屈指の人気YouTuber（「ごうちゃんねる」）としても活躍中。2時間近い講演にもかかわらず100万回、150万回以上の再生を誇る動画を多数公開し、多くの熱心な視聴者に支持されている。著書に「生きる勇気と聖書の力」「コスモスの花のように」（イーグレープ出版）がある。

■書籍概要

書名 世界は聖書でできている

著者 高原 剛一郎（キリスト伝道者、東住吉キリスト集会責任者、YouTuber）

定価 1,760円（税込）

発売日 2025年5月3日

https://www.shuwasystem.co.jp/book/9784798073743.html