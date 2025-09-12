Questyle「SIGMA」日本初登場 - 据え置き級TTAアーキテクチャと4基カレントモードアンプを搭載したポータブルフラッグシップDAC/ヘッドホンアンプ

株式会社マギウェイ

高品質なオーディオ技術を提供するQuestyle（日本正規代理店：株式会社マギウェイ）は、ポータブルオーディオの新たなフラッグシップモデル「SIGMA」を2025年10月10日に発売することを発表します。販売価格はオープンプライス。予約受付は9月26日開始を予定しています。

「SIGMA」は、Questyleの集大成となるポータブルDAC/ヘッドホンアンプで、据え置き機クラスの音質を持ち運べることを目指し開発されました。名称は「Summation（総和）」を意味し、これまでの技術とノウハウを結集して誕生しています。

SIGMAの主な特長

据え置き級のTTA（Three-Tier Architecture）

高精度なデコード処理とアナログ増幅を3層構造で行い、ノイズや歪みを極限まで低減。AKM社製「AK4493EQ」DACと組み合わせ、原音に忠実な再生を実現します。

4基のディスクリート・カレントモードアンプ搭載

Questyle独自のカレントモード・アンプ技術を4基搭載し、高効率かつ圧倒的な駆動力と繊細な表現力を両立。IEM専用モードも搭載し、ハイエンドイヤホンの性能を最大限に引き出します。

ハイレゾ対応Bluetooth 5.4ワイヤレス再生

Qualcomm Snapdragon Sound(TM)、LDAC、aptX Adaptiveなど最新コーデックに対応。Apple MFi認証取得により、iPhone/iPadでも高音質ワイヤレス再生が可能。

大容量バッテリー搭載

4300mAhの大容量バッテリーにより、最大12時間の連続再生が可能。

主な仕様

M18i マイナーチェンジのお知らせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155976/table/10_1_94160751a38f3cf57ba819a89f36532f.jpg?v=202509120358 ]発売情報- 予約開始日： 2025年9月26日（金）- 発売開始日： 2025年10月10日（金）- 価格： オープンプライス取扱店舗：- eイヤホン- フジヤエービック- ヨドバシカメラ- ビックカメラ- Amazon【正規販売店舗 ストア名：Questyle JP】

当初9月に国内発表を予定しておりました「M18i」ですが、現在海外で発売されている「M18i」から消費電力の改善および性能を向上させたマイナーチェンジ版の開発を進めております。

それに伴い、発売を11月に延期させていただきます。また詳細については後日、改めて発表する予定です。