世界のガス分離膜市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2025
クリーンな未来を拓く分離技術の要：ガス分離膜の戦略的価値
環境と産業効率を両立する革新的分離技術
ガス分離膜は、混合ガスの中から特定のガス成分を選択的に透過させることで、ガスを分離・精製する技術の中核を担う機能性素材である。その本質的価値は、エネルギー効率の高いプロセスで、特定のガスを高純度で回収・分離できる点にある。基本構造は、特定の気体分子のみを透過させる微細な孔や分子レベルでの選択性を持つ高分子材料や無機材料からなる薄膜であり、モジュールとして組み込まれる。物理的・化学的には、高い選択透過性、透過速度、耐久性、そして耐熱性・耐薬品性が求められる。主要な用途は、水素分離・回収、CO2分離・回収（CCS/CCU）、窒素富化空気製造、酸素富化空気製造、天然ガス中の酸性ガス除去など、多岐にわたる。地球温暖化対策としての脱炭素化、省エネルギー化、資源有効利用への強い要請が、ガス分離膜が注目される背景にある。省エネ性、安全性、環境調和性、そして設置の簡便さは、従来の分離技術との明確な差別化ポイントとなる。
脱炭素社会と循環型経済を支える基盤技術
ガス分離膜は、エネルギー、化学、環境、産業ガスといった基幹産業において、脱炭素化と循環型経済の実現を牽引する中核技術である。エネルギー分野では、水素社会への移行において、水素製造プロセスからの高純度水素分離や、燃料電池用燃料としての精製に不可欠である。また、発電所や工場からのCO2排出削減に貢献するCCUS（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）技術において、効率的なCO2分離回収の要となる。化学産業では、各種プロセスガスからの不純物除去や、原料ガスの精製に貢献し、製品品質の向上と生産効率の最適化を支援する。さらに、排水処理におけるメタン回収や、バイオガスからのバイオメタン精製といった用途にも広がりを見せ、資源の有効利用という社会課題解決に貢献する。川下市場における環境規制の強化、持続可能なサプライチェーンへの要求、そして高効率な生産プロセスへの投資意欲の高まりが、ガス分離膜への需要を加速させている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルガス分離膜市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.5%で、2031年までにグローバルガス分離膜市場規模は11.1億米ドルに達すると予測されている。この着実な市場成長は、世界的な脱炭素化の動き、水素エネルギー利用の拡大、そして産業界における省エネルギー・省資源化の加速を背景としている。
図. ガス分離膜世界総市場規模
図. 世界のガス分離膜市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガス分離膜の世界的な主要製造業者には、Air Products、Air Liquide、UBE、Parker Hannifin、MTR、Honeywell、Grasys、Schlumberger、Fujifilm、Generon IGSなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
高度な材料科学と設計技術が競争優位性を確立
ガス分離膜市場における競争優位性は、高いガス選択透過性、透過速度、そして長期安定的な耐久性という、相反する特性を両立させる高度な膜材料科学と膜モジュール設計技術に集約される。これらを実現するためには、新規高分子の合成、複合膜構造の最適化、そして大規模生産を可能にする製膜技術が極めて重要となる。特に、実用環境下での圧力変動や不純物に対する耐性、そしてスケールメリットを生み出すモジュール化技術も重要な差別化要素である。
