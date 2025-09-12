ゲストバーテンダーイベント『THE LINK』～Yokohama meets Tokyo～　開催のお知らせ

株式会社ケン・ホテルマネジメント横浜山下町

ハイアット リージェンシー 横浜 / Hyatt Regency Yokohama（総支配人：齋藤孝司、所在地：神奈川県横浜市中区山下町280-2）は、1階The Union Bar & Loungeにて、一夜限りのゲストバーテンダーイベント『THE LINK』～ Yokohama meets Tokyo ～を2025年10月12日（日）に開催いたします。

The Union Bar ＆ Loungeでは、国内外で活躍するトップバーテンダーを招聘し、横浜を起点にさまざまな“つながり“や“出会い“を提供する場として『THE LINK』と題したイベントを開催しております。

第4弾となる今回は、東京・四谷より日本を代表するバーテンダーのひとり、阿部 央氏をお招きいたします。カクテルコンペティションでの優勝経験を持ち、世界に発信したシグニチャーカクテルをはじめ、イベントのために考案した2種のオリジナルカクテルと1種のノンアルコールカクテルをご提供いたします。さらに、前回ご好評をいただいた『THE LINK』とDJによるコラボレーションを開催いたします。DJのパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスと、『THE LINK』の特別な空間をお愉しみください。また、「３rd AVE.BAR/サードアベニューバー」 でしか味わうことのできない特別なカクテルもご用意。この日限りの“極上の一杯“をお楽しみいただける、唯一無二の一夜をお届けいたします。

3rd AVE. BAR （サードアベニューバー）オーナーバーテンダー 阿部 央 氏

阿部 央 氏に関して

1985年 神奈川県出身

高校では東海大相模にて野球部に所属し甲子園を目指す。メンズパタンナーを経てバーテンダーとなる。国内コンペティションにて優勝6回、国際大会ではシンガポール、メキシコにて上位入賞を果たす。複数のラグジュアリーホテルにてヘッドバーテンダーとしてキャリアを積み、2023年5月より3rd AVE.BAR/サードアベニューバーを東京四谷三丁目にてオープンする。

＜受賞歴＞

2013年 第7回HBAジュニアカクテルコンペティション キリンカップ 優勝

2015年 ロンサカパ カクテルコンペティション 優勝

2017年 シンガポールカクテルフェスティバル(SGCF) アジアバーバトル 準優勝

2018年 市政施行88周年記念 第10回八戸市長杯カクテルコンペティション 優勝

2018年 バカルディレガシー カクテル コンペティション2018 日本大会 優勝、世界大会 ベスト8

2018年 C-1 HiroshimaFarmer’s Cup 優勝

2024年 ONE RUMコンペティション Vol.1 優勝

その他入賞多数

【 3rdAVE,BAR/サードアベニューバー シグニチャーカクテル 】 \2,600

◇Tales of 8 テールズオブオチョ

バカルディエイト／スパークリングワイン／エスプレッソ／黒蜜／ミント／コーヒー豆

バカルディレガシー カクテル コンペティション2018 日本大会 優勝作品でもある阿部氏のシグニチャーカクテル。スパークリングワインとエスプレッソの組み合わせが、味わいのサプライズを演出してくれます。

※Tales of 8は通常、3rdAVE,BAR/サードアベニューバーでしか飲むことのできない特別な一杯ですが、『THE LINK』当日のみ、The Union Bar ＆ Loungeにてお愉しみいただけます。

【 『THE LINK』オリジナルカクテル 】 各\2,400

◇Coco Martini（ココマティーニ）

バカルディスペリオール／ココナッツミルク／パイナップル／レモン／ブレンデッドベルモット

オレンジフラワーウォーター／グリオットチェリー／ドライココナッツ

サードアベニューバーの人気カクテル「ラムマティーニ」を本イベント用にアレンジ。

ココナッツや南国の心地よい香りが広がる一品です。

◇Bayside Blue Fizz（ベイサイドブルーフィズ）

バカルディ・クアトロ／ブルーフラワーコーディアル／トニックウォーター／エディブルフラワー／ソルト

幼少期に両親と訪れた赤レンガ倉庫、高校時代にその試合最後の打者になってしまった横浜スタジアムなど、横浜に数多くの思い出を持つ神奈川県出身の阿部氏。ご自身のお子様と共にベイサイドブルーに乗った際にふと蘇った思い出を胸に、山下公園で感じた海の風と花の香を、本イベント限定のカクテルに表現いたしました。

【Mocktail モクテル】 \1,800

◇Mocktail Bayside Blue Fizz（モクテル ベイサイドブルーフィズ）

ブルーフラワーコーディアル／トニックウォーター

※カクテル及びモクテルの金額にはサービス料と消費税が含まれております。

『THE LINK』 ～Yokohama meets Tokyo～

・場所：1階The Union Bar ＆ Lounge （ザ・ユニオンバー＆ラウンジ）

・開催日：2025年10月12日（日）

・時間：17：00～23：00（ドリンクラストオーダー22：30）

※イベントで提供するカクテルはTales of 8を除き、10月31日（金）までThe Union Bar ＆ Loungeにてお召し上がりいただけます。

店舗情報：The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオンバー＆ラウンジ）

神奈川県横浜市中区山下町 280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1 階

電話番号 045 222 0121（10：00 ～ 18：30）

URL hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/restaurant/the-union.html)

営業時間 11：00 ～ 23：00（ラストオーダー フード 22：00、ドリンク 22：30）

営業時間は変更になる可能性がございます。

カバーチャージ：木曜日、金曜日、土曜日の18時00以降 おひとり様770円（税込）

（ご宿泊者様ならびにボトルキープ、サンセットカクテルズをご利用のお客様は無料）

ハイアット リージェンシー 横浜について

ハイアット リージェンシー 横浜は、横浜エリア初のハイアットブランドホテルとし て 2020年 5月に開業いたしました。横浜港を眼下に望む地上 21階建ての建物には、18 のスイートルームを含む315 室の客室、個性豊かなレストランやバー＆ラウンジ、多様な用途に使用できる宴会場や約 22,000 個のスワロフスキー(R)・クリスタルをちりばめたチャペルなどを備えます。山下公園や中華街から徒歩圏内、また都内や空 港からもアクセスのよい立地で、レジャーにもビジネスにもご利用いただけます。

開港時代のクラシック建築と現代のモダン建築が調和した山下町で、大人が落ち着いて過ごせるホテルとして皆様をお迎えいたします。ハイアット リージェンシー 横浜に関する最新情報は hyattregencyyokohama.com(https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-yokohama/hndry?src=agn_oth_corp_sem_mrm_apac_sb_franchise_hndry_room_jp_google_brand_jpn_rsa_010&gclid=CjwKCAjw-vmkBhBMEiwAlrMeF6v8ZlMcEvYZ5ftfMP5Wm7I6teY_uJNxerv4DKCuslXwNAq11dMcixoCryEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) または hyattregencyyokohama.jp(https://hyattregencyyokohama.jp/jp/) をご確認ください。Facebook、Instagram で、@hyattregencyyokohama をフォローしてください。ハッシュタグ「#hyattregencyyokohama」「#ハイアットリージェンシー横浜」を付けた投稿もお待ちしています。

PRESS CONTACT

ハイアット リージェンシー 横浜

045 222 0124