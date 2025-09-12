世界屈指のダイビングスポット・セブで開催！「第2回 PADIダイビングフェスティバル」日韓合同開催でさらに盛大に
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、ダイバーのためのビッグイベント「PADIダイビングフェスティバルin Cebu」を2025年11月29日（土）にフィリピン・セブで開催します。
本イベントは、2024年の大盛況を経て第2回目を迎え、今回は韓国との合同開催としてさらにスケールアップ。ダイビングを愛するすべての人が集い、笑顔と感動にあふれる特別な一日となることが期待されます。
今年もすでに参加希望が増えており、定員に達し次第お申し込みを締め切らせていただきます。
ご参加を検討されている方は、ぜひお早めにお申し込みください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329434&id=bodyimage1】
今回のフェスティバルでは、Tourism Promotions Board Philippines（フィリピン政府観光推進庁）の協力のもと、参加者が主役となれる表彰式や南国ムードに包まれた食事・エンターテイメントなど、多彩なプログラムをご用意しています。
さらに、アクアラングのダイブコンピューター、Bismのレギュレーター、bigblueの水中ライト、GULLのマスク＆スノーケルセット、Sea＆Seaの水中ライト、ワールドダイブのウエアなど、協賛メーカー各社から提供される豪華賞品も多数登場し、表彰式や抽選会、ゲーム大会、フォトコンテストを通じて参加者に贈られます。
表彰式副賞・抽選会賞品例：
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329434&id=bodyimage2】
パーティーイベント概要
■開催日：2025年11月29日（土）
■開催場所：Jpark Island Resort & Waterpark
▼イベントに関する詳細は以下をご覧ください。
https://www.padi.com/padi-diving-festival-in-cebu
プログラム内容
１）ディナー＆ダイバー交流
美味しい料理を囲んでのディナータイム。豪華なメニューを楽しみながら、参加者同士の交流を深めましょう。ダイビングの話題や趣味の話で盛り上がる素敵な時間をお過ごしください。
２）表彰式
イベント参加者の中から、最年長・最年少ダイバー、年間最多PADIコース受講賞、参加ショップ内で一番活躍したダイバーなどーを表彰します。受賞者には、特別な副賞が贈られます。ぜひ受賞を目指しましょう！
３）大抽選会
参加者全員に豪華賞品が当たるチャンス！ 特別な思い出を持ち帰りましょう！
４）ゲーム大会
国やショップの垣根を越えて、参加ダイバー同士が交流できるゲーム大会。笑いあり、真剣勝負ありのアクティビティを通じて、初めて会うダイバーとも自然に打ち解けられます。見事優勝したチームや個人には、豪華賞品もご用意。
5） フォトコンテスト
フェス本番を前に、参加者だけが応募できる特別フォトコンテストを開催！自分のベストショットや仲間との笑顔をシェアして、フェスの幕開けを一緒に盛り上げましょう。
参加者全員にプレゼント！
PADI ダイビングフェスティバルにご参加いただいた方全員に以下がプレゼントされます。（画像はイメージです）
・Tシャツ
・ウィンドブレーカー
・ドライバッグ
・ポーチ など
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329434&id=bodyimage3】
協賛各社
【イベントパートナー】
