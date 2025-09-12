箱根ゴールデンコース開通６５周年記念「おだきゅうはこね のりものフェスタ２０２５」第２報　９月２８日(日)強羅駅、早雲山駅イベント詳細決定！

小田急箱根グループでは、２０２５年９月２７日（土）、２８日（日）に「おだきゅうはこね のりものフェスタ２０２５」を開催します。２８日（日）に強羅駅、早雲山駅周辺にて実施する、車両を使用したアクティビティやオリジナルグッズの販売など、ご家族でお楽しみいただける一日限定の特別なプログラムが決定しました。




強羅会場では、運転士・車掌なりきり体験や線路保守に使用するATカート乗車体験、貨物用車両モニ1形の見学ツアー、のりものガチャなどの楽しいアクティビティに「アレグラぺい」を集めて参加いただけます。「アレグラぺい」は、物販コーナーで１，０００円以上の購入または指定イベントでゲットする体験チケットです。物販コーナーでは小田急箱根の乗り物オリジナルグッズやロマンスカーグッズのほか、箱根ナビInstagramや箱根登山電車の撮影担当カメラマン大橋史明氏のサイン入り写真集、小峰書店による箱根登山電車の写真絵本、箱根VRゴーグルなどを販売します。また、保安装置、整備品類の展示、箱根海賊船のフォトスポットなど、どなたにも無料で参加いただけるコンテンツも多数ご用意しています。


さらに、箱根強羅観光協会による駅前マルシェや、箱根強羅公園において人気イベント「じゃんけん大会withごうらん」など、強羅エリア一体でイベントを盛り上げます。




今回は、箱根ゴールデンコース開通６５周年を記念して新たに早雲山会場を設けます。東海バスと箱根登山バスの展示と車内見学、ミニ登山電車の乗車体験、岩倉高等学校鉄道模型部による鉄道模型ジオラマ展示や体験運転などを行います。さらに、スペシャルゲストとしておだきゅうのもころんがグリーティングに登場します。




箱根をつなぐ乗り物の魅力が集結した強羅、早雲山に、ぜひお越しください。


「おだきゅうはこね のりものフェスタ２０２５」イベントの概要は下記のとおりです。



ATカート乗車体験(イメージ)※停車状態での体験となります


１ 開催日時


２０２５年９月２８日（日）１０：００～１５：００




２ 開催場所


強羅エリア　(強羅駅前広場、強羅駅下広場、箱根強羅公園)


早雲山エリア




３ 入場料金


無料　※箱根強羅公園は別途入園料が必要です[小学生以下無料]


（箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷ、箱根のりものパスLiteで入園無料）




４ イベント内容


（１）強羅駅会場


１.物販・ガチャ


・箱根強羅観光協会、箱根強羅温泉旅館組合、箱根強羅保養所組合、箱根強羅商和会、箱根強羅飲食店組合による駅前マルシェ


・乗り物オリジナルグッズ販売


・カメラマン大橋史明氏　写真集販売


・小峰書店　写真絵本販売


・ロマンスカーミュージアム（ロマンスカーグッズの販売）


・箱根VRゴーグル体験、販売


★のりものガチャ（ハズレなしで乗り物ノベルティが当たります）




２.アクティビティ


・クイズラリー(箱根登山電車・箱根ロープウェイ・箱根海賊船・箱根登山バス)


・箱根海賊船フォトスポット、救命胴衣着用体験


・踏切安全装置体験


★ATカート乗車体験　※停車状態での体験となります。


★乗務員なりきり体験[箱根登山電車アレグラ号運転台乗車]


★乗務員なりきり体験[箱根登山電車アレグラ号車内放送]


★貨物用車両モニ1形見学ツアー　※各回先着６名(１組２名まで)


時間　１.１２：００～、２.１３：００～、３.１４：００～　各回１５分


受付　当日１０：００～物販テントで行います。




３.トークショー


箱根ナビInstagram、箱根登山電車のカメラマン大橋史明氏のトークショーを開催します。


時間　１２：３０～１３：００


場所　強羅駅１番ホーム　箱根登山電車アレグラ号車内


定員　約２０名（先着順）




（２）早雲山駅会場


★ミニ登山電車乗車体験


★バス展示、車内見学（東海バス・箱根登山バス）


・岩倉高等学校鉄道模型部（鉄道模型ジオラマ展示・体験運転）


・おだきゅうの「もころん」グリーティング


時間　１.１１：００～１１：２０　強羅駅下 ２.１３：００～１３：２０　早雲山駅　３.１４：００～１４：２０　早雲山駅


※混雑時はグリーティングができない場合があります。


　　　


★の参加には、アレグラぺいが必要です。


【アレグラぺい獲得条件】


・物販コーナーで１，０００円購入につき１枚


・クイズラリー（参加無料）回答につき１枚


・箱根強羅公園「じゃんけん大会withごうらん」参加につき１枚　




（３）箱根強羅公園会場


「じゃんけん大会withごうらん」


園内のシンボル噴水池とヒマラヤ杉に繋がる「大階段」でじゃんけん大会を開催します。


開催時間　１.１１：００～、２.１３：３０～


※開始５分前までに園内「おみやげショップ」前に集合してください。


定員　各回小学生以下先着約２０名


賞品　１等　 箱根クラフトハウス体験券、「箱根ナビYouTube」オリジナルキャラクター「コネたま」ぬいぐるみ


参加賞　箱根強羅公園ペア入園券、乗り物ノベルティ、「アレグラぺい」1枚　　　　




5　その他


・天候や運行状況等により、イベント内容は変更となる場合がございます。


・イベント情報の最新版は箱根ナビ内特集記事


（https://www.hakonenavi.jp/topic/11527/）をご確認ください。