久留米工業大学主催「秋季公開講座2025」のご案内｜10月4日（土）開催

久留米工業大学（福岡県久留米市）では、10月4日（土）に「秋季講座2025」を開催いたします。 地域の皆様や一般の方々にも広くご参加いただける内容となっております。チラシをご覧の上、お気軽にお申込みください。



【秋季講座2025 概要】



■日時

2025年10月4日（土）13:00～14:00



■テーマ

＜１～２はオンデマインド講座で 10月11日迄受講可能＞

１.ケミカルワールド～化学の見方・考え方～

２.高圧の科学～私たちの暮らす世界は“普通”の環境なのだろうか～





＜３～５は本学で対面講座＞３.映画で学ぶ英語の世界４.活況の転職市場５.コミュニケーションの心理学



■参加費

無料



■お申込みフォーム

https://forms.gle/drdeaJGjpyf1TEoD9



■会場

久留米工業大学（福岡県久留米市上津町2228-66）

▽詳細はチラシをご覧ください















【久留米工業大学について 公式サイト】

久留米工業大学（1976年設立）は、福岡県久留米市にキャンパスを構える工学系単科大学。小規模ながら大学単位で全学生にAI教育を必修とし、また、AI活用PBLや教員養成を含む多彩な工学教育に定評があります。