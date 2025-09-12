こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 新宿店】「平松可奈子×Betty Club supported by Keio」シューズを発売します
Z世代も視野に入れた新しく斬新なデザインが登場！
9月25日(木)より店頭発売開始
■商品ラインアップはこちら
＜商品全種（シューズ４種、キーホルダー3種）＞
●「グリッターバレエシューズ」13,200円
サイズ：22.5～25.0ｃｍ
カラー：（左下から）ピンクベージュ、ブラック、プラチナ、ストーン、シルバー、ネイビー 全6色
クロスさせた2本のストラップはデザイン性だけでなく、甲をホールドしてくれます。安定感がありな
がらトレンドも取り入れられるパンプス。クロスのゴムが気持ちよくフィットし、華やかな素材の光沢感
が特別な外出にも可愛らしさを演出してくれます。
●「トゥーストラップバレエスニーカー」14,300円
サイズ：22.5～24.5ｃｍ
カラー：（左から）ブラック、アイボリー、シルバー 全3色
軽い底材でスニーカーのように使用でき、ソックスと合わせても素足でも、デイリーから推し活でのラ
イブなど幅広いシーンで活躍を期待できるシューズ。カジュアルスタイルはもちろん、スカートやワンピ
ースと合わせたミックススタイルにも好相性。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
京王百貨店 新宿店では、9月25日(木)より、「平松可奈子×Betty Club supported by Keio」シューズを発売します。婦人靴売場では、「客層の拡大」を従前の課題としており、Z世代も視野に入れながら「30～50代を中心とした新規顧客を獲得したい」という狙いと、取引先である株式会社馬里奈の「新商品開発に取り組みたい」というニーズがマッチし、シューズブランド「Betty Club（ベティクラブ）」との商品企画が始まりました。
元々当社は、インフルエンサーを起用した発信により、新規顧客を獲得したいと考えていました。婦人靴売場の若手社員がインフルエンサーを選定していく中で、ファションブランドプロデューサーも手掛けるSKE48元メンバーの「平松可奈子」氏の起用が決まり、コラボレーションが実現しました。
■9月28日（日）限定の平松可奈子氏来場イベントを開催！
新宿店 1階正面入口イベントスペースにて、二部制でイベントを実施します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117781/117781_web_1.png
■コラボレーション企画の背景
コロナ禍が明けて以降、新宿店全体では、より幅広い年代をターゲットとしてイベント展開に力を入れて取
り組み、新客の獲得に努めてきました。婦人靴売場では、品ぞろえや価格帯に関して見直しを図るなど、努力を重ねて来たものの、新客獲得には依然として課題感がありました。
婦人靴売場の2024年度の年代別売上実績を見ると、約7割が60代以上で構成されています。（右図参照）本企画では、30～50代のお客様を取り込むために、これまで足りていなかった「発信力」と、手に取りやすい価格の「独自性のある商品提案」により、売場を知ってもらうきっかけとすることが狙いです。
「店頭に来ていただかなければどんな品ぞろえがあるか知っていただく事はできない。影響力の高いインフルエンサーを起用して宣伝することで、まずは店頭に来ていただき、京王百貨店にも若い世代向けのデザインや価格帯がある事を知ってほしい。」（婦人靴売場 塚越課長）
「平松可奈子さん起用の話を伺い、Betty Clubでぜひ実現したいと熱望し叶った今回のコラボレーション企画。ファッションを楽しむ女性たちに、心ときめくシューズをお届けできることを嬉しく思います。」
（株式会社馬里奈 営業本部 岡村課長）
2008年、「SKE48オープニングメンバーオーディション」に合格し、約5年間の活動ののち、2013年にSKE48を引退。
その後、舞台やガールズブランド「Honey Cinnamon（ハニーシナモン）」のプロデュース、アパレルブランド「Pompette（ポンペット）」、「Chouette latte」（シュエット・ラテ）等の立ち上げ、YouTubeチャンネルでの活動など、幅広く活躍しています。
●Betty Club（ベティ クラブ）とは
株式会社満里奈のシューズブランドの１つ。ベティクラブはオシャレが大好きな女性のニーズに合わせ、センス良くトレンドを取り入れたエレガンスパンプスから、少
し大人のカジュアルシューズまで幅広く、常に新しいファッションを配信するブラン
ドです。
