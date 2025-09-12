【京王百貨店　新宿店】「平松可奈子×Betty Club supported by Keio」シューズを発売します





















コロナ禍が明けて以降、新宿店全体では、より幅広い年代をターゲットとしてイベント展開に力を入れて取

り組み、新客の獲得に努めてきました。婦人靴売場では、品ぞろえや価格帯に関して見直しを図るなど、努力を重ねて来たものの、新客獲得には依然として課題感がありました。



婦人靴売場の2024年度の年代別売上実績を見ると、約7割が60代以上で構成されています。（右図参照）本企画では、30～50代のお客様を取り込むために、これまで足りていなかった「発信力」と、手に取りやすい価格の「独自性のある商品提案」により、売場を知ってもらうきっかけとすることが狙いです。





●平松可奈子（ひらまつかなこ）氏 プロフィール ●平松可奈子（ひらまつかなこ）氏 プロフィール









●「ふっくらリボンとシルバーハートのキーホルダー」2,200円●「リボンチャームキーホルダー」2,200円●「パール＆リボン＆ハートキーホルダー」2,200円「店頭に来ていただかなければどんな品ぞろえがあるか知っていただく事はできない。影響力の高いインフルエンサーを起用して宣伝することで、まずは店頭に来ていただき、京王百貨店にも若い世代向けのデザインや価格帯がある事を知ってほしい。」（婦人靴売場 塚越課長）「平松可奈子さん起用の話を伺い、Betty Clubでぜひ実現したいと熱望し叶った今回のコラボレーション企画。ファッションを楽しむ女性たちに、心ときめくシューズをお届けできることを嬉しく思います。」（株式会社馬里奈 営業本部 岡村課長）2008年、「SKE48オープニングメンバーオーディション」に合格し、約5年間の活動ののち、2013年にSKE48を引退。その後、舞台やガールズブランド「Honey Cinnamon（ハニーシナモン）」のプロデュース、アパレルブランド「Pompette（ポンペット）」、「Chouette latte」（シュエット・ラテ）等の立ち上げ、YouTubeチャンネルでの活動など、幅広く活躍しています。●Betty Club（ベティ クラブ）とは株式会社満里奈のシューズブランドの１つ。ベティクラブはオシャレが大好きな女性のニーズに合わせ、センス良くトレンドを取り入れたエレガンスパンプスから、少し大人のカジュアルシューズまで幅広く、常に新しいファッションを配信するブランドです。