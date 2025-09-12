こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
警備会社様の取り組みや成果を表彰する「AIK order Award 2024」を発表
～全国の警備会社より3部門7社を選出～
株式会社エルテスのグループ、株式会社AIK（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮宗唯、以下「AIK」）は、警備受発注マッチングプラットフォーム『AIK order』を、日頃よりご活用頂いている警備会社様の取り組みや成果を表彰する「AIK order Award 2024」を発表したことをお知らせいたします。
■「AIK order Award 2024」とは
日頃から『AIK order』をご活用頂いている全国の警備会社様を対象（集計期間2024年2月～2025年1月）に、依頼者様からのアンケート結果や各種データを基に選出させて頂きました。前回に続き今回で3回目の開催となり、受賞カテゴリ3部門に計7社を選出しております。見事受賞された警備会社様をご紹介いたします。
「AIK order Award 2024」特設サイトはこちら：https://aik-security.co.jp/award/2024/
■ベストクオリティ賞
【株式会社福田商店（大阪府・東京都）】
・受賞コメント
2023年度に続き、2年連続ベストクオリティ賞を頂けた事を嬉しく感じます。更なるクオリティを求め、会社も隊員も成長していきたいと思っております。
【警備屋ケンちゃん合同会社（静岡県）】
・受賞コメント
表彰していただきありがとうございます。若い警備員と新しい業務を積極的に進めさせていただいております。資格取得や教育の機会を積極的にとることで、特に将来ある若い警備員を育てるように努力しております。これからも質の高い警備で日本全国どこへ出しても恥ずかしくない警備員体制を目指します。
■ベストマッチング賞
【合同会社RCS（神奈川県）】
・受賞コメント
我々はAIK award受賞を目標に営業活動に励んでおりました。 映えある賞をいただき、心より嬉しく思います。ありがとうございます。
【利根警備合同会社（茨城県）】
・受賞コメント
今回の受賞は、私一人の力ではなく、周囲の皆さまのご支援とご協力があってこそ実現したものです。これからも精進し、さらに成長できるよう努めてまいります。
■ベストAIK賞
【株式会社クレストヒルズパートナーズ（東京都）】
・受賞コメント
2024年11月からAIKオーダーを活用させていただき、この短期間でまさか受賞出来るとは思ってもいませんでした。この度は素敵な賞を頂きありがとうございます。
【株式会社UNITED international Japan（東京都）】
・受賞コメント
日頃より貴社には大変お世話になっております。まだ、起業して間もない会社ですが、ここまで来られたのも貴社のおかげだと感謝しております。eラーニングをはじめ、最新のシステムもご紹介いただき活用しております。今後も二人三脚にて活動していきたいと考えております。
【ハピネスセキュリティ株式会社（東京都）】
・受賞コメント
個人事業主として警備業を立ち上げた時からお世話になっているAIK様からこのような素晴らしい賞を頂き大変感謝しております。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
■「AIK order」とは
「AIK order」は、現在2,500社以上が利用している警備業務の受発注プラットフォームです。マッチングのみならず案件に関する連絡や警備業法で定められている各種書面等をWeb上で管理・完結できるため、業務リソース削減やペーパーレス化といった業務効率化にも貢献できるサービスとなっております。
<主な機能>
・警備案件の募集/応募
場所を選ばずスマホやタブレットで簡単に警備案件の募集/応募が可能です。
・チャット機能
契約や案件に関する相談はチャットを用いてオンライン上で記録でき、契約の認識齟齬を防ぎます。
・各種書類作成機能
警備における契約前/後書面や日報などをオンライン上で締結/管理/確認が可能です。
プラットフォーム利用料金：無料 *警備会社は別途成約手数料が掛かります
URL：https://aik-order.com/
◆ ◆ ◆
[会社概要]
■株式会社AIK
警備DXで、新時代の安全保障をつくる。
人×デジタルを融合させ、伝統的な警備業界をデジタルの力でエンパワーメント。業界の約8割を占めるSMB事業者へ提供するプラットフォーマーへ。
代表者 ：代表取締役 宮宗 唯
所在地 ：東京都渋谷区南平台町16-29グリーン南平台ビル 7F
設立 ：2017年8月22日
URL ：https://aik-security.co.jp/
事業内容 ：警備DXに関わるソリューションの開発・提供、警備業、等
