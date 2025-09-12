慶應義塾體育會蹴球部 公式戦ユニフォームに初のスポンサーロゴを掲載

一般社団法人慶應ラグビー倶楽部は、日本ラグビーフットボール協会による規程改定に伴い、このたび

大正製薬株式会社、および株式会社井門エンタープライズとオフィシャルスポンサー契約を締結しました。

日本ラグビーのルーツ校として126年の歴史を持つ慶應義塾體育會蹴球部にとって、公式戦ユニフォームにスポンサーロゴを掲出するのは今回が初めてとなります。この新しい歴史の第一歩を、両社とともに歩み始めます。

■オフィシャルスポンサー契約の概要

このたび、多大なるご支援を賜ります両社とオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

かねてより、両社には慶應義塾體育會蹴球部の活動に深いご理解と温かいご支援をいただいており、今回の契約は、部員一人ひとりの成長を後押しするとともに、競技力の向上、教育、社会貢献活動を共同で推進していくものです。

〇 大正製薬株式会社

契約内容: ユニフォームの胸部分に、主力商品である「リポビタンD」のロゴを掲載します。

掲載場所: 1stジャージ、2ndジャージ、Jr選手権の全ユニフォームの前面。

〇 株式会社井門エンタープライズ

契約内容: ユニフォームの背面部分に「IMON」のロゴを掲載します。

掲載場所: 1stジャージ、2ndジャージ、Jr選手権の全ユニフォームの背面。

■新ユニフォームデザイン

新しいユニフォームは、伝統的な黒と黄色のジャージを基調とし、胸に「リポビタンD」、背中に「IMON」のロゴを配したデザインとなります。（写真左：今野椋平主将／右：山本大悟副将）











■オフィシャルスポンサーコメント

〇 大正製薬株式会社 代表取締役社長 上原 茂 様 コメント

このたび、慶應義塾體育會蹴球部を支援させていただくことを大変光栄に思います。日本ラグビー界の礎を築いてきた慶應義塾體育會蹴球部の、新たな歴史の始まりを共にできることを心から嬉しく思います。リポビタンDはラグビー日本代表をはじめ、長年にわたりスポーツとスポーツを愛するすべての人々を応援してまいりました。今回のパートナーシップを通じて、選手たちの挑戦を力強くサポートし、勝利に貢献できるよう尽力してまいります。

〇 株式会社井門エンタープライズ 代表取締役社長 井門 義博 様 コメント

慶應義塾體育會蹴球部のオフィシャルスポンサーとして、この素晴らしいチームを応援できることを心から誇りに思います。ラグビーを通じて社会に貢献するという慶應義塾體育會蹴球部の理念に深く共感し、今回の支援を決定いたしました。ユニフォームに掲出される『IMON』のロゴが、選手の皆さんの熱い戦いを後押しし、チームの一員として勝利を分かち合えることを楽しみにしています。私たちは、選手の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。







チームコメント

〇 慶應義塾體育會蹴球部 監督 青貫 浩之 コメント

この度、大正製薬株式会社様と株式会社井門エンタープライズ様という素晴らしいパートナーと歴史を共にできることを心より感謝申し上げます。126年という歴史の中で、常に挑戦を続けてきた慶應ラグビーにとって、今回のスポンサーロゴ掲出は新たな未来を切り拓く重要な一歩です。両社のご支援を力に変え、選手、スタッフ一同、勝利を目指して邁進してまいります。

〇 慶應義塾體育會蹴球部 主将 今野 椋平 コメント

伝統ある慶應ラグビーのユニフォームに、初のスポンサーロゴを掲出できることを、チームを代表して大変光栄に思います。大正製薬様、井門エンタープライズ様のご期待に応えられるよう、部員全員が目標である『日本一』に向けて日々の練習に励み、熱い試合をお見せできるよう努力してまいります。歴史に新たな一ページを刻む覚悟を持って、今シーズンに臨みます。







全部員が一丸となって目指す日本一に向けて、慶應義塾體育會蹴球部へのご支援・ご声援を賜りますようお願い申し上げます。

■ 1stジャージ（画像左）、2ndジャージ（画像中央）、Jr選手権ジャージ（画像右） のデザイン



≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

一般社団法人慶應ラグビー倶楽部 事務局

担当: 植月・川邉

E-mail: krc.keiorugby＠gmail.com