⾎⾏促進繊維VITALTECH® 睡眠への効果検証を⽇本睡眠環境学会にて発表

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は 、独自開発した血行促進繊維VITALTECH®（バイタルテック）の睡眠改善への効果を大阪大学微生物病研究所 高倉 伸幸先生、医療法人RESM 白濱 龍太郎先生、名古屋市立大学薬学研究科 粂 和彦先生とともに​第34回日本睡眠環境学会学術大会（2025年9月12日から13日）にて発表します。独自開発した血行促進繊維VITALTECH®（バイタルテック）の睡眠改善効果を第34回日本睡眠環境学会学術大会（2025年9月12日から13日）にて発表します。 VITALTECH®を用いたパジャマスリープウェアを着用することで総睡眠時間の増加傾向および熟睡感の向上がが示唆されました。

2021年のOECDの調査報告により、日本の睡眠時間は国際的にも短いことが知られています※1。また、令和45年の国民健康・栄養調査結果でも、ここ1カ月間睡眠で休養が十分に取れているない者の割合は20.674.9%であったと報告されており、相当数は睡眠で休養が十分に取れていないことになりますいます※2。 より良い睡眠のために睡眠環境を整えることは重要であり、その一つに寝衣スリープウェアがあります。2022年10月家庭用遠赤外線血行促進用衣が一般医療機器として新設され、リカバリーウェアとして注目されていますが、その睡眠への効果は明らかになっていませんでした。

そこで今回、新たに開発した血行を促進する特殊繊維(VITALTECH®)を用いたスリープウェアによるて寝衣を作成し、その睡眠への影響について検証しました。

※1 OECD Gender date portal. 2021

※2 厚生労働省. 令和45年「国民健康・栄養調査」

■学術発表

演題：血行促進作用をもつ特殊繊維を用いた寝衣による睡眠への影響について

発表者：牧井 ​美波1)，武藤 貴雄1)，高倉 伸幸2)，白濱 龍太郎3) ，粂 和彦4)

1)​株式会社MTG, 2)大阪大学微生物病研究所, 3)医療法人RESM, 4)名古屋市立大学薬学研究科

■試験概要

試験品：特殊加工が施されたパジャマスリープウェア（VITALTECH®） / 施されていないパジャマスリープウェア（プラセボ品）

被験者：22名（男性11名 女性11名、年齢 47.6±6.6歳、睡眠で十分な休養が取れていない者）

試験方法：各試験品を1週間ずつ着用し最後の3日間に睡眠計測を実施





■結果（発表データの一例）

①睡眠計測

脳波による睡眠計測を実施した結果、プラセボ品と比較してVITALTECH®VITALTECHを用いたパジャマを着用することで、睡眠時間※およびノンレム睡眠時間が増加する傾向がありました。

※中途覚醒時間を除いた本当に眠っている時間





②睡眠日誌

睡眠日誌にて睡眠感を取得した結果、プラセボ品と比較してVITALTECH®VITALTECHを用いたパジャマを着用することで、熟睡感の向上がが示唆されました。

睡眠環境学の科学に関する学術研究および教育・実践・応用の向上に資するため、 研究者相互の交流・研究発表会等を開催し、睡眠環境学の科学研究の充実に寄与することを目的した団体です。





③⾝体に関するアンケート

⾎⾏促進による効果として期待される項⽬についてアンケートを実施した結果、プラセボ品と⽐較して

VITALTECH®を着⽤することで、疲労感、腰の痛みやコリ、眼の下のクマのつきやすさが軽減されるこ

とが⽰唆されました。

【⽇本睡眠環境学会】

第341回日本睡眠環境学会学術大会のテーマは、「睡眠環境学のこれまでとこれからを繋ぐ」と題して行われました。

学会HP：https://www.sse-japan.com/

学術大会 HP： https://sites.google.com/view/jsse34th/

血行促進繊維VITALTECH®とは

「血行促進繊維VITALTECH®」は、MTG独自の繊維テクノロジーです。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。



