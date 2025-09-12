なんかの菌『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』刊行記念イベント「水族館の“ただならぬ”見どころ展」開催！～特別イベント！「なんかの菌氏×アトア飼育員」トークライブも実施決定～

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa(中央区新港町・以下「アトア」)は、2025年10月４日（土）より元水族館の中の人「なんかの菌」氏とのコラボ企画展「水族館の“ただならぬ”見どころ展」を開催いたします。

この企画展は、2023年に出版された初書籍『水族館飼育員のキッカイな日常』に続き、２作目『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』（集英社インターナショナル）出版を記念して実施が決定いたしました。

『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』（集英社インターナショナル）に使用されているイラストをはじめ、ご本人が厳選した作品、計１９点を展示いたします。

また、企画展初日は、「なんかの菌」氏がアトアに来館し、書籍執筆時の裏話や、今回の書籍のタイトル通り【水族館のただならぬ裏側】のお話を当館飼育員と語るトークライブも開催します。

さらに、同日『サイン会＆「なんかの菌」氏アトア特別ツアー』も実施。当日アトアにて書籍を購入された方を対象にしたサイン会と、購入者の中から抽選で10名（参加状況により変動あり）のお客様にアトアのただならぬ裏側の世界へご案内する【特別ツアー】を行います。ナビゲートするのは「なんかの菌」氏と当館飼育員です。

1.企画展概要

企画展名：なんかの菌 『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』 刊行記念イベント

【水族館の“ただならぬ”見どころ展】

開催期間：2025年10月4日（土）～11月16日（日）

展示内容：19点 （パネル11点、額装８点）

展示会場：２階MARINE NOTE

観 覧 料： 無料 ※別途入館料必要

主催：AQUARIUM × ART atoa

協力：集英社インターナショナル

2.関連イベント１. 『【水族館のただならぬ裏側】トークライブ』

書籍執筆時の裏話や、元水族館飼育員ならではの話を聞くことができる、「なんかの菌」氏と当館飼育員とのトークライブ。

普段は聞けない貴重なエピソードを直接聞けるこの機会をお見逃しなく！

開催日時：2025年10月4日（土） 13時～13時45分（前後する可能性あり）

場所：2階MARINE NOTE

参加費：無料 ※別途入館料必要

3.関連イベント２. 『「なんかの菌」氏サイン会』

10月4日（土）は会場内で書籍を臨時販売しており、当日その場でご購入された方限定で、サイン会を行います。

開催日時：2025年10月4日（土） 14時～16時（状況により前後します）

受付場所：2階MARINE NOTE

対象者：イベント当日会場内で書籍 「水族館飼育員のただならぬ裏側案内」を購入された方

対象商品：「水族館飼育員のただならぬ裏側案内」 価格：1,650円（税込）

※ご参加には別途アトア入館料が必要

４.関連イベント３. 『特別ツアー』

当日書籍を購入された方の中から抽選で10名（参加状況により変動あり）のお客様を、「なんかの菌」氏と当館飼育員が、アトアのただならぬ裏側の世界へご案内する【特別ツアー】にご招待します。普段のバックヤードツアーとはまた違った、マニアックな視点を持った２名が水族館の楽しみ方をお伝えしながら、アトアを巡ります。普段は聞けない裏話が聞けること間違いなし。

※【10月4日（土）10時～13時30分】アトアにて書籍をご購入かつツアー参加ご希望の方に抽選券をお渡しいたします。当選者は『【水族館のただならぬ裏側】トークライブ』終了時に発表いたします。

開催日時：2025年10月4日（土） 16時30分～17時30分（状況により前後します）

受付場所：2階MARINE NOTE

対象者：抽選に当選されたお客様

アーティスト

なんかの菌

1983年、長野県に生まれる。神戸大学大学院にて美術史学を専攻。水族館の採用試験で物好きな館長に採用され、海水魚の飼育員を経て社会教育を担当する。現在は生きものを中心としたイラスト制作などを請け負っている。著書に『水族館飼育員のキッカイな日常』（さくら舎）がある。

＜atoa（アトア）基本情報＞

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

・入場料：大人（中学生以上）2,800円、中高生：2,400円、小学生1,600円、幼児（3歳以上）大人１名につき幼児１名無料/追加1名600円、3歳未満無料

※2025年8月29日（金）～11月3日（月）まで特定日により料金が変動しております。

※特定日および貸切等により営業時間・料金が変動する可能性があります。

※来場日の1か月前からチケットの予約・購入が可能。

※入場後の滞在時間に制限はなし。再入場不可。

