【マクセル アクアパーク品川】都市型水族館で学ぶ、【SDGs１４：海の豊かさを守ろう】『サステナウィーク』【２０２５年９月２０日（土）～２８日（日）】

株式会社 横浜八景島

『マクセル アクアパーク品川』（所在地：東京都港区高輪４-１０-３０ 品川プリンスホテル内、館長：山田亜希子）は、国際的なSDGs週間に合わせ、２０２５年９月２０日（土）～２８日（日）の期間を「サステナウィーク」と題し、さまざまな啓発イベントを実施。「Wonder Research（ワンダーリサーチ）」のリニューアルをはじめ、アクアパークにくらすイルカたちの“ごはん”についての解説や飼育スタッフ目線のライブ映像と解説で生きものの魅力や生態をお伝えする「ワイルドライブビューイング」を特別仕様でお届けするなど海の環境や生きものについて楽しく学べる機会を提供します。

◆展示エリア「Wonder Research（ワンダーリサーチ）」がリニューアル！

生きものの生態や体の仕組み、自然環境に関する特定のテーマを設け、その内容を楽しく“ディープ”に解説する展示エリア「Wonder Research（ワンダーリサーチ）」。これまで知り得なかった生きものの奥深い魅力をお伝えし、ゲストがもっと知りたくなる・追求したくなるコンテンツをお届けします。

内容を一新した今年のテーマは、生きものの“おうち”。

生きものの“おうち”を知り、生きもの同士の助け合いや生きる工夫を深堀りします。多様な棲み家やくらしぶり、共生、水族館での“おうち（＝水槽）”のメインテナンスなどを水槽とパネル、そして映像を使って詳細にご紹介！

最後は地球をひとつの“おうち”と見立て、環境問題や私たちが取り組む課題などを掲示。キャッチーな生きものたちの“おうち”をフックに、楽しく海の環境や生態について学べる展示が完成しました。

◆ 「Wonder Research（ワンダーリサーチ）」 リニューアルの概要◆

Wonder Research ※全景イメージ●おうちフローチャート

家族とくらす・ひとりでくらす・セキュリティ万全の“おうち”でくらす・定住せずに海を漂うなど、生きもののくらしは千差万別です。フローチャートをたどり、行きつく先のパネルをめくるとそれぞれのライフスタイルを代表する生きものの具体例と“おうち”の特長、くらしぶりについて紹介した解説がお楽しみいただけます。

おうちフローチャート ※イメージ●おうちをつくる生物展示

ベストなおうちに何度も引っ越す「ソメンヤドカリ」やセキュリティ万全なおうちにひとりでくらす「モンハナシャコ」など“おうちフローチャート”に登場する生きものを３つの水槽で展示します。さらに、当館スタッフによる生きものの“おうち造り対決”や、閉館後に行われる潜水掃除など、日々のメインテナンスの様子を記録した映像をモニターでご紹介します。

展示生物 左：ソメンヤドカリ／右：モンハナシャコ ※イメージ●大人気マンション“サンゴ”

サンゴを隠れ家としてくらす生きもの、エサとして利用する種類、共生関係にあたる褐虫藻など、多様な生きものたちが集う“サンゴ”をマンションに例え、それぞれの関係性を詳細にご紹介します。また、生きものたちに大人気の“サンゴ”が直面する課題に焦点を当て、ゲストに海の環境について考えるきっかけを提供します。

“大人気マンションサンゴ”解説パネル ※イメージ●水槽という“おうち”

水族館においての生きものの“おうち（＝水槽）”は、快適に過ごせるよう照明や砂、岩などの隠れ家も設けています。

さらに、魚たちにとって非常に大切な水質を維持するための“ろ過”の仕組みを、アクアパークの代表的な水槽「ワンダーチューブ」を例に挙げ、イラストを用いてわかりやすく解説します。なお、ろ過槽に入っている数種類の「ろ材」に実際に触れることができ、比較しながら理解を深めていただけます。

◆特別解説プログラム「おうちトーク」◆

サステナウィーク期間限定の特別プログラム「おうちトーク」を毎日１４：３０より開催！飼育スタッフが同展示エリア内の「ソメンヤドカリ」「モンハナシャコ」など、自身で“おうち”をつくる生きものについてより詳細にご紹介します。

解説パネルには書かれていない、生きものたちの生態を知れるチャンス！

また、昨今注目されている“環境問題”にも言及し生きものたちと、その“おうち”が直面している課題についてお伝えします。

【開催時間】１４：３０（約１０分間）

◆「サステナウィーク」のスペシャルイベント◆

おうちトーク ※イメージ◆SDGs講話「イルカのごはんのおはなし」

世界中で海洋ゴミが増え続けており、いずれは魚よりもゴミの重量が多くなると言われています。イベント期間中は「ドルフィンパフォーマンス」の開始前に、アクアパークにくらすイルカたちの“ごはん”についての解説をクイズ形式で開催！どんな魚をどれくらいの量を食べているのか、そして海洋ゴミがイルカたちのごはん（＝魚）にどのような影響を及ぼしているのか。大型LEDビジョンを用いて解説し、イルカたちのくらす海の豊かさを守るために、私たちに何ができるのかを一緒に考えていきます。

【開催時間】

１２：４０／１４：１０（各回約１０分）

イルカのごはんのおはなし ※イメージ◆ワイルドライブビューイング～サステナver.～

飼育スタッフ目線のライブ映像と解説で生きものの魅力や生態をお伝えする「ワイルドライブビューイング」。サステナウィーク期間中は、ペンギンとアザラシのプログラムを特別仕様でお届け。ペンギンの回ではアクアパークにくらす４種類の違いや生態、生息地で起こっている環境の変化をお伝えし、アザラシの回では身体能力を活かしたパフォーマンスを介し、ゴミが生きものたちにどのような影響を及ぼすのかを解説します。

ワイルドライブビューイング ※イメージ

【開催時間】

ペンギン １０：３０ ／ ゴマフアザラシ １５：３０（各回約１０分）

◆「サステナウィーク」のスペシャルプラン◆

◆飼育スタッフから学ぼう！海の生きものとSDGsのおはなし

開館前のアクアパークで小・中学生対象の特別イベントを人数限定で実施します。

ワンダーチューブ（２F）で、ノコギリエイやケープペンギンの体の仕組みについてワークシートを使用しながら学び、あわせて、さまざまな環境問題にも触れながら、海の豊かさを守るために私たちができることを一緒に考えます。

海の生きものについてしっかり学んだ後は、実際にイルカにタッチ！

ツルツルな背中の触り心地を体験していただけます。海の生きものの解説やＳＤＧｓ講話を通して楽しく学び、海洋問題への意識を高めるお手伝いをします。

海の生きものとSDGsのおはなし ※イメージ

【開催日】２０２５年９月２０日(土)、９月２３日(火・祝)

【料 金】おとな \５,０００／小・中学生 \３,５００

【内 容】開館前の水族館ご入場／海の生きものの生態解説／SDGs講話／ふれあいプラン「イルカにタッチ」

【プランの詳細・ご予約は以下のＵＲＬよりご確認いただけます】

https://www.aqua-park.jp/aqua/12724/index.html

◆フレンドリータイム エデュケーションver.◆

「サステナウィーク」のスペシャルイベント以外にもアクアパークでは生きものをより深く知ることができるプログラムを実施しております。

今秋リニューアルした「フレンドリースクエア」で開催するペンギンのフレンドリータイム エデュケーションver.では飼育スタッフの目線で行動を観察！日頃観察しているポイントやペンギンたちの生態、当館でのQOL向上の工夫など、多様な視点から解説します。

オットセイでは視覚や触覚など、オットセイの“五感”について、飼育スタッフが分かりやすく解説いたします。

フレンドリータイム ※イメージ

【開催時間】

ペンギン １１：００ ／ オットセイ １３：００（各回約１５分）

基本情報

【営業時間】

■イベント期間：２０２５年９月２０日（土）～２８日（日）

１０：００～２０：００（最終入場１９：００）

【入場料金】

※高校生の皆さまは「高校生割引」の適用がございます。学生証のご提示をお願いする場合がございます。

※アトラクション【２機種】は、別途各５００円（１回）となります。

【お客さまからのお問合せ】

『マクセル アクアパーク品川』

■住 所：〒１０８-８６１１ 東京都港区高輪４-１０-３０（品川プリンスホテル内）

■ＴＥＬ：０３-５４２１-１１１１＜音声ガイダンス＞

■ＵＲＬ：https://www.aqua-park.jp

■公式サイトでは、「マクセル アクアパーク品川」のSDGsへの取り組みをご紹介しております。

サステナビリティアクション「ほほえムービング」

https://www.aqua-park.jp/aqua/hohoemoving/index.html