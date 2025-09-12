ケイアイスター不動産、タニタヘルスリンク協力のもと食事に関する健康セミナーを開催

ケイアイスター不動産株式会社セミナーの様子

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、健康経営推進の一環として、株式会社タニタヘルスリンク（本社／東京都渋谷区、代表取締役社長／土志田 敬祐）の提供による、食事に関する健康セミナーを2025年9月4日に東京本社にて開催いたしました。

本セミナーは、昨年度に続き開催（※1）する健康経営セミナーで、今年度は「食」をテーマに企画しました。従業員の健康促進を目的として、東京本社会場に加えオンライン配信も行い、幅広い従業員が参加可能としました。

※1…歯科衛生士による 従業員向けオーラルケアセミナーを開催

セミナー概要

対 象 者：当社グループ全従業員

日 程：2025年9月4日

開催方法：当社東京本社大会議室＋オンライン配信

講 師：株式会社タニタヘルスリンク 管理栄養士

内 容：１.今日から実践！ヘルシーレシピのコツ

２.仕事効率をアップさせるための食事術

開催の背景

当社グループでは、事業成長の基盤は「従業員一人ひとりが健康で活躍できる環境づくり」であると考え、心身の健康を維持できる仕組みづくりに取り組んでいます。

昨年度実施した従業員向け「健康意識調査アンケート」では、特に「食事」への関心が高く、正しい知識を学びたいという声が数多く寄せられました。また、外部有識者によるセミナー開催を望む声も多く、こうした従業員ニーズを反映した形で今回のセミナーを実施いたしました。

本取り組みにより、以下の効果を期待しています。

・従業員の健康意識が高まる

・食生活改善による業務効率の向上

・健康を理由とする欠勤・退職の抑制

・従業員エンゲージメントの向上

当社では、健康に関するセミナーを継続開催することで、従業員の健康を促進し持続可能な企業成長に繋げてまいります。

■ 当社健康経営への取り組み

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」の経営理念のもと、従業員の健康を重視した経営を推進しています。今回の健康セミナーを通じて、従業員一人ひとりの「食」に関する意識向上を図るとともに、今後も健康経営の強化に取り組み、従業員と企業双方の持続的な成長を目指してまいります。

■ ケイアイスター不動産グループとは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で分譲住宅事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売

上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

