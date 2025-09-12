ホテルを支えるすべての仲間へ“ありがとう”を届ける1週間 三井不動産ホテルマネジメント「ハウスキーピングウィーク」

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮）は、2025年9月14日（日）～20日（土）の1週間、全国の運営ホテルにて「ハウスキーピングウィーク」を実施いたします。

本取り組みは、ホテル運営を支える清掃・施設管理スタッフへ、感謝の気持ちを伝えることを目的としたイベントです。期間中は、感謝の意を表したメッセージやプレゼントの贈呈、スタッフスペースの装飾など、各ホテルにてさまざまな企画を実施いたします。

当社のホテル運営は、国籍や言語を超えて協力し合う、多くの仲間の支えによって支えられています。今後もすべてのスタッフに感謝を届け、すべてのスタッフが誇りを持って働ける環境づくりを進めてまいります。

■ハウスキーピングウィークとは

アメリカ発祥のイベントで、清掃業務や施設管理などに従事するプロフェッショナルに感謝の意を示す週間です。

■当社のハウスキーピングウィークの取り組み

全国のザ セレスティンホテルズ、三井ガーデンホテルズ、sequence各ホテルにおいて「ハウスキーピングウィーク」にちなんで、毎年9月に清掃や施設管理の業務を担う方々へ、感謝を伝えるイベントを実施しています。

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。