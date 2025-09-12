宝島社の万博本が累計38万部突破！ 万博好き編集者が作った『ミャクミャクぷにぷにシール付き』が閉幕直前の９/24発売！

株式会社 宝島社

現在開催中の大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のビジュアルブック 『大好き！ ミャクミャク ぷにぷにシール付き』を2025年９月24日（水）に発売します。

本誌限定アイテムは「ミャクミャクのぷにぷにシール」です。１枚ずつポーズや表情が違うのはもちろん、大阪らしくたこやきを持っていたり、カラーバリエーションが豊富だったりといつもと違うミャクミャクが盛りだくさん！ シールは全部で100枚以上と大ボリュームです。

誌面には、「万博ミャクミャクスポットめぐり」や「ミャクミャクに会える ミャクミャクハウスへGO！」など万博会場での楽しみ方から、「ミャクミャク STORY」や「ミャクミャクぬりえ」などお家で楽しめる内容まで掲載。シールを使うだけでなく、万博の思い出用や保存用としても、ミャクミャク好きにはぜひチェックしていただきたい一冊となっています。

TJ MOOK 『大好き！ ミャクミャク ぷにぷにシール付き』

https://tkj.jp/book/?cd=TD071422

発売日：2025年９月24日／価格：2420円（税込）

2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

(C)Expo 2025

ここでしか手に入らないミャクミャクのぷにぷにシールが100枚以上！

誌面にもミャクミャクの魅力が盛りだくさん！

万博の人気者 ミャクミャクとは？「ミャクミャク STORY」も掲載！

ミャクミャクってどこから来たの？

どんなものが好きなの？

そんなミャクミャクのことがわかる物語。

万博会場でミャクミャクに会える情報も満載

「万博ミャクミャクスポットめぐり」の中でもオススメは「ねそべりポーズ」。

７月30日に西ゲート近くの「風の広場」に移設された助っ人。

「ミャクミャクハウス」では各国の言葉でお出迎え。

ミャクミャクと一緒に素敵な写真が撮れるチャンス！

そのほかにも、誌面にはいろいろな情報が！

●万博で見つけたおしゃれさんたち！

ミャクミャク コーディネートスナップ

●きみはもう手に入れた？

売り切れ御免！ オフィシャルグッズガイド

●ミャクミャクを好みの色で塗ってみよう

ミャクミャクぬりえ

●いろいろなミャクミャクがいっぱい！

ミャクミャクイラスト集

宝島社の万博本 38万部突破！ 一部をご紹介！

TJ MOOK『まだ間に合う! 大阪・関西万博かけこみBOOK』

https://tkj.jp/book/?cd=TD069771

発売日：2025年7月10日／定価：990円（税込）

TJ MOOK『大阪・関西万博 持ち歩きガイド』

https://tkj.jp/book/?cd=TD069740

発売日：2025年6月24日／定価：990円（税込）