海南自由貿易港観光プロモーション：暖かな陽光に包まれて

AsiaNet 201048 （0200）

【香港2025年9月12日新華社＝共同通信JBN】世界の多くの地域が季節の移り変わりを迎える9月、海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）は中国南部の香港特別行政区（SAR）で一連の観光プロモーション活動を開始しました。そのイベントには、テーマ別会議、観光写真展、無形文化遺産の展示会、リー族錦織のファッションショーなどがあり、そのすべては香港市民や世界中の観光客に向け、この熱帯の島の省が持つ固有の魅力をアピールするために構成されました。

9月7日に始まった、5日間にわたるこのプロモーション活動は、海南省観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局（Hainan Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports）などの主催によるものです。"All the Sun, All the Fun" Hainan Free Trade Port Tourism Promotion Conference（「太陽と楽しさが満ちた」海南自由貿易港観光プロモーション会議）には、Asian Tourism Exchange Center（アジア観光交流センター）、 Hong Kong Tourism Commission（香港観光事務所）、Hong Kong Tourism Board（香港政府観光局）、Hong Kong Federation of Hainan Community Organizations（香港海南コミュニティー組織連合会）、香港城市大学、複数の旅行会社など、さまざまな組織から約100人のゲストが招待され、心地よい気候のこの季節に海南島の魅力を体験しました。

Travel Industry Council of Hong Kong（香港旅遊業議会）のTommy Tan会長は、海南は豊富な観光資源を持ち、香港は世界クラスの国際金融センターであると共に文化芸術交流の拠点であると述べました。そして両地域は相互補完と相乗効果を生み出すことができ、海南の資源と香港のプラットフォームの融合は、協力を成功させる上で確固とした基盤になると語りました。

観光写真展はプロモーション活動の大きな目玉になりました。80点以上の素晴らしい写真が展示され、海南の10大観光商品（海洋、健康、航空宇宙など）の最も美しい瞬間が紹介されています。香港市民のHuang Wenhuaさんは「海南にはまだ行ったことがありませんが、これらの写真を見て、急に訪れたい気持ちになりました！」と語りました。

このイベントでは海南の無形文化遺産、民族衣装、文化公演、現地の特産品も紹介され、そのすべてが来場者を魅了しました。特に、3000年の歴史を持つリー族の錦織衣装は、香港のスタイリッシュなファッションシーンの中でひときわ目を引きました。

Hainan Li Brocade Culture Communication Co., Ltd.の幹部であるTang Qiuchen氏は「リー族の人々は錦の模様を通じて自分たちの文化を記録しています。海南の美しさは青い空と澄んだ海だけでなく、こうした文化財にも反映されています」と述べました。

イベントの期間中、海南省観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局は香港のソーシャルメディア・インフルエンサー6人に「Tourism International Promotion Ambassador（観光国際プロモーション・アンバサダー）」の認定証を授与しました。受賞者の1人であるLin Lijunさんは、海南は訪れて見て回る価値のある場所であると述べ、優しい海風、温かい陽光、ゆったりとした生活のペースの体験を、カメラを通してフォロワーと共有することを楽しみにしていると語りました。

ソース：Hainan Department of Tourism, Culture, Radio, TV, and Sports