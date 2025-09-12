こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大妻女子大学博物館で9月29日～11月28日まで企画展「報恩・感謝・恥を知れ ― 創立者が語る大妻教育の原点 ―」を開催 ～ 大妻コタカ・良馬夫妻の言葉から大妻教育の原点を探る
大妻女子大学博物館（東京千代田区）は9月29日（月）～11月28日（金）まで、企画展「報恩・感謝・恥を知れ ― 創立者が語る大妻教育の原点 ―」を開催する。今回の展示では、創立者の大妻コタカ・良馬夫妻により推し進められた大妻の「徳育」を考えるために、2人が大正～昭和時代に発表した文章を紹介。大妻において重要な教えとなった「報恩」「感謝」「恥を知れ」という言葉に注目するほか、多岐にわたるコタカ・良馬の発言から、大妻教育の原点を探る。入館料無料・事前申込不要。なお、10月19日（日）には同博物館の学芸員によるギャラリートークも実施する（無料・事前申込不要）。
明治41（1908）年に裁縫・手芸の小さな私塾として産声を上げた大妻学院は、女子教育一筋の歴史を積み重ね、今年、創立117周年を迎える。同学院は、創立者である大妻コタカ・良馬夫妻が教育面・運営面の両輪となって発展してきたが、その教育方針では知識や技術の習得以上に、道徳心を養う「徳育」を重視していた。
このたびの展示では、創立者2人によって推し進められた大妻の「徳育」を考えるために、2人が大正～昭和時代、著書・学校機関誌などに発表した文章を紹介。その中でも特に、2人の教育思想をよく表し、大妻において重要な教えとなった「報恩」「感謝」「恥を知れ」という言葉に注目する。
またこれ以外にも、目指すべき女性像、人間関係のコツ、家庭内での振る舞い方など、多岐にわたったコタカと良馬の発言を見ていくことで、大妻教育の原点を探る。
同展の概要は下記の通り。
■「報恩・感謝・恥を知れ ― 創立者が語る大妻教育の原点 ―」開催要項
【会 期】 9月29日（月）～11月28日（金） 10:00～16:30
・開館日：月曜日～金曜日
・休館日：土曜日・日曜日・祝日、学校記念日［11月20日（木）］
・臨時開館：10月18日（土）・10月19日（日）・11月30日（日）
【会 場】 大妻女子大学博物館 千代田キャンパス図書館棟地下1階（東京都千代田区三番町12）
【入 館】 無料
【URL】 https://www.museum.otsuma.ac.jp/exhibition_list/149
《ギャラリートーク》
同博物館の学芸員が展示の概要と主な展示資料、見どころについて解説する。
・開催日：10月19日（日）
・時間：①11:00～11:20、②13:00～13:20、③15:00～15:20
・参加費：無料
・事前申込：不要
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学博物館
住所： 〒102-8357 東京都千代田区三番町12 図書館棟 地下1階
TEL：03-5275-5739
URL： https://www.museum.otsuma.ac.jp/
問い合わせフォーム： https://www.museum.otsuma.ac.jp/contact
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/