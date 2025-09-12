こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学が９月27、28日に第12回渋谷キャンパス常磐祭を開催！テーマは「Prism（プリズム）」。本学園の中高との初の同日実施で、連携を印象付け。28日には「ホームカミングデー」も
実践女子大学 実践女子大学短期大学部（東京都日野市、学長：難波雅紀）は９月27（土）、28日（日）の両日、「第12回渋谷キャンパス常磐祭」を開催します。今年は初めて、隣接する実践女子学園中学校高等学校の学園祭「ときわ祭」との同日実施となり、中高生らが常磐祭の輪投げや射的などのゲームに参加できるなど、中高と大学との連携を印象付ける学園祭となります。また、28日には、本学園の卒業生・元教職員を母校に迎える「ホームカミングデー」も開催します。多くの皆さまの来場を心よりお待ちしております。
テーマに込めたい想いは「虹のように輝く笑顔が溢れる常磐祭をお届けしたい」
テーマは「Prism（プリズム）」。実行委員や参加団体の皆さんをはじめ、全ての人が輝ける場所になることを願い、このテーマにしました。「Prism」には、"最初の"という意味の「primary」と、"リズム"を意味する「rhythm」の２つの言葉が込められています。さらに、「Prism」は光を屈折させ、虹を生み出す性質を持ちます。
中学校高等学校のときわ祭と同日開催する「最初の」常磐祭となり、様々な「リズム」が響き合い、まるで「プリズム」が光を虹へと変えるように、新たな輝きを見せていきたいという想いを込めました。虹のように輝く笑顔が溢れる常磐祭をお届けしたいと思います。
歌やダンス。ミスコンファイナリストのお披露目、美容専門学校生のヘアアレンジ。ミニオープンキャンパスも
サークル・学科などのブースやステージ発表も含めた参加団体は、昨年の31団体から36団体と増加。１階に設けられた特設ステージでは、歌やダンス、マンドリンや琴の演奏、能の舞の披露など9団体によるパフォーマンスが披露されます。広告研究部（JJAD）が主催する恒例の「ミス実践コンテスト2025」ファイナリストのお披露目会も開催します。また、60A/60B教室では、渋谷美容専門学校の学生によるヘアアレンジの無料体験も。人気のブースで、２日間で計300人のヘアアレンジが目標です。予約制で常磐祭のInstagram（インスタグラム）から予約が必要です。さらに、10階のスカイラウンジでは射的、輪投げなど縁日の雰囲気を味わえるコーナーを設けます。50A教室では、ミニオープンキャンパスが行われ、職員・在学生が大学や入試のこと、学生生活のことなど気になることをお話しする個別相談会も開きます。
キッチンカー、模擬店のほか、実行委員の虹色グルメフェスで、華やかなオリジナルメニューを提供
渋谷キャンパス入口前ではフレンチトースト、ワッフル、ナポリタンを扱うキッチンカー３台がお目見えし、常磐祭当日限定のメニューを販売します。また、１階エントランスでは、アメリカンドックやドーナツなどを販売する模擬店を開催。9階食堂では、常磐祭実行委員が「実践虹色グルメフェス～2025～」をテーマに食堂会社と考案したオリジナルメニューを提供します。オムライス（700円）、ナゲット（300円）、ドーナツ（250円）、マンゴーラッシー（380円）を提供。常磐祭当日限定の虹色を意識した見た目も華やかでかわいらしいメニューとなっています。ご来場頂く際はぜひご賞味ください！
初参加のビームスは、過去シーズンの商品販売とワークショップ
セレクトショップを運営する株式会社ビームスが初めて常磐祭に参加します。企業との連携を推進する１階の共用スペース「JISSEN PLAY BASE」で過去シーズンのウィメンズ商品を販売。ブレスト・アウェアネスを促進するために同社が実施するピンクリボンキャンペーンのノベルティも配布（数量限定）予定です。また、28日のみ、傷もののＴシャツを再利用して作るマクラメのワークショップを開催します。