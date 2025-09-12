こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長野大学がうえだ人材共創スクエアとの共催で9月19日（金）に第1回一般公開シンポジウムを開催 ―「AI・人工知能と共に働く時代、問いから始まる未来」をテーマ、共創情報科学部（2026年4月開設）の車谷浩一教授らが登壇
長野大学（長野県上田市）において9月19日（金）、うえだ人材共創スクエア第1回一般公開シンポジウム「AI・人工知能と共に働く時代、問いから始まる未来」が開催される。先端科学（人工知能／深層学習・分子構造生物学）と現場の実践（物流DX）に関する講演によって、AI・人工知能とともに働く時代が現実となる中で、どのような力が人間に求められるのかを考察する。参加無料、要事前申込（定員100名）。
長野大学は2026年4月、新たに「共創情報科学部」を開設する。「うえだ人材共創スクエア」は、同学部の開設に先立ち2024年10月に設立された、産学官金連携コンソーシアム。上田地域の産業界・金融機関・行政・長野大学の連携によって、地域の産業人材育成に取り組んでいくことを目指している。
このたび、うえだ人材共創スクエアは、第1回一般公開シンポジウムを開催。「AI・人工知能と共に働く時代、問いから始まる未来」をテーマに、人工知能・深層学習・分子構造生物学・地域DXといった多様な分野の第一人者による講演を通して、これからの社会に求められる「見る力」「見えないものを見抜き、問いを立てる力」について、地域の人々と一緒に考える。
これからの時代に必要とされる人材像を考えるきっかけとなり、新しい視点やヒントを得る機会となることが期待される。
■うえだ人材共創スクエア第1回目一般公開シンポジウム
「AI・人工知能と共に働く時代、問いから始まる未来」
【日 時】9月19日（金） 13:15～16:30
【会 場】長野大学 リブロホール 9号館3階（長野県上田市下之郷658-1）
※駐車場については、参加申込後に別途ご案内します。
【参加費】無料
【定 員】100名
【申 込】下記URLから申し込み ※定員に達し次第締切。
https://forms.gle/ZB6BvHsAk4bMqeBSA
【プログラム】
（1）開会の辞
（2）講演1「人工知能・深層学習の歴史と今、今後」
車谷浩一 （工学博士／長野大学共創情報科学部 教授）
（3）講演2「電子顕微鏡観測による基礎生物学の展開 ―深層学習の次世代を切り開く分子構造生物学知見―」
佐藤主税氏 （理学博士／筑波大学大学院グローバル教育院ヒューマニクス学位プログラム 客員教授／青山学院大学理工学部生命科学 客員教授）
（4）講演3「業界変革の起点は地方にあり：DXで創る新たな経済圏」
中嶋剛登氏（千曲運輸株式会社 代表取締役社長）
（5）質疑応答・意見交換
（6）閉会の辞
【URL】
https://www.nagano.ac.jp/event/detail/117
●うえだ人材共創スクエア
上田地域の産業界・金融機関・行政・大学が参画し、地域の産業人材育成に取り組む産学官金連携コンソーシアム。地域と協働した教育を実践する長野大学が、産業界・金融機関・行政と連携して「学びの場を共に創る」ことで、地域産業の持続可能で健全な発展に寄与することを目的とする。
・公式HP： https://sites.google.com/nagano.ac.jp/ueda-square/
・長野大学HP： https://www.nagano.ac.jp/related_organizations/ueda/
●長野大学 新学部設置・学部再編 特設ページ
https://www.nagano.ac.jp/lp/new-faculties/
（関連記事）
・長野大学の「共創情報科学部」および「地域経営学部」の設置届出が受理 ― 2026年4月に開設（2025.07.04）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-56739.html
▼イベントに関する問い合わせ先
うえだ人材共創スクエア事務局（長野大学 付属 地域づくり総合センター）
Tel：0268-39-0007
E-Mail： usqr@nagano.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
教育グループ広報入試担当
TEL：0268-39-0020
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/