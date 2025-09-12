こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
敬愛大学が11月1日に「第8回英語教師授業力ブラッシュアップセミナー」を開催 ― 英語教育において維持すべきこと・改善すべきこと・訴えるべきこと～テクノロジーの進化等に私たちはどう向き合っていくか～
敬愛大学（千葉市稲毛区、学長：中山幸夫）は11月1日（土）、「第8回英語教師授業力ブラッシュアップセミナー」を開催する。これは、小学校教諭や中学校・高等学校の英語教諭などを対象としたセミナーで、8回目となる今年度は「英語教育において維持すべきこと・改善すべきこと・訴えるべきこと～テクノロジーの進化等に私たちはどう向き合っていくか～」をテーマに実施。同大英語教育開発センター長の向後秀明教授（国際学部）による基調講演をはじめ、現場で優れた英語教育を実践している教員らの発表が行われる。希望する講座のみ受講することも可能。受講料1,000円、要事前申し込み（定員：各講座80名）。
現行の学習指導要領は、2020年度に小学校で施行され、昨年度から高等学校の全学年で施行されている。 「英語教師授業力ブラッシュアップセミナー」は現行学習指導要領の着実な推進に向け、各校種においてどのように授業をデザインし、目標に沿って具体的にどのような言語活動を展開していく必要があるのか、さらに指導と一体化した学習評価はどうあるべきかなどを中心として、指導・評価の両面における実践的な情報を提供することを目的として開催しているもの。
8回目となる今回も、敬愛大学英語教育開発センター長を務める国際学部の向後秀明教授による基調講演のほか、優れた英語教育を実践している教員を招き、小・中・高等学校各校種で求められる授業指導や学習評価の具体的なアイディアやヒントを提供する。概要は下記の通り。
◆第8回英語教師授業力ブラッシュアップセミナー 概要
【テーマ】
英語教育において維持すべきこと・改善すべきこと・訴えるべきこと
～テクノロジーの進化等に私たちはどう向き合っていくか～
【日 時】 11月1日（土） 10:00～16:20
【会 場】 敬愛大学 稲毛キャンパス1号館（千葉市稲毛区穴川1-5-21）
※お車での来校はご遠慮ください。
※会場の1号館は、2024年3月竣工の新校舎
https://www.u-keiai.ac.jp/about/newcampus/
【プログラム】※敬称略
●10:00～10:10 開会行事・主催者挨拶
●10:10～11:30（80分） 小学校 授業実践
小学校英語教師として今後に求められる力～教科化前後からその先へ
高橋奈央子（千葉市立朝日ケ丘小学校 教諭）
●11:40～12:30（50分） 基調講演
21世紀の日本の英語教育が向かうべき方向性～私たちは何を維持し、何を変えていくべきか
向後秀明（敬愛大学英語教育開発センター長／国際学部教授）
●13:20～14:40（80分） 中学校 授業実践
生徒の英語力を伸ばすために 「変えてはいけないもの」と「変えなくてはいけないこと」
橋本晋作（渋谷区立松濤中学校 主幹教諭）
●14:55～16:15（80分） 高等学校 授業実践
対話×テクノロジーによる未来志向型英語授業の探究
石川真由美（静岡県立静岡城北高等学校 教諭）
※希望される講座を選んで、ご参加いただくことも可能です。
【対 象】 国公私立小学校教員、中・高等学校英語担当教員、教育委員会・教育センター英語担当指導主事英語担当指導主事 等
【受講料】 1,000円
【申し込み】
下記URLより申し込み。
https://forms.gle/C612EBASbgTmC1Wp7
【主 催】 敬愛大学 地域連携センター
【協 力】 敬愛大学 英語教育開発センター
【後 援（申請中）】 千葉県教育委員会、千葉市教育委員会、千葉県私立中学高等学校協会
●詳細は下記URLを参照。
https://www.u-keiai.ac.jp/events/brushup2025/
（参考）昨年度の様子
https://www.u-keiai.ac.jp/keiai-topics/brushup2024/
