こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京成徳大学が全面協力、HIS×東京成徳大学「#旅するキャンパス」コラボWEB CMが公開されました
東京成徳大学（東京都北区、学長：吉田富二雄）が撮影地提供から学生100名の出演まで全面協力した、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区、以下、HIS）の学生旅行「HISの青春旅」プロモーションWEB CM「#旅するキャンパス」が、9月5日に公開されました。
「『成徳』の精神を持つグローバル人材の育成」を目指す東京成徳大学が、海外旅行をテーマに展開する今回の企画に賛同。2026年の学園創立100周年を前に、周年記念となるチャレンジングな取り組みとして、実現したものです。
キャンパスが世界中のさまざまな旅の舞台へと姿を変えました。
図書館がHISカウンターに、カフェテリアがアジアのナイトマーケットに、体育館が台湾のランタン祭りに。
本学の見慣れた景色は海外の雰囲気に一変。
キャンパスで海外を疑似体験する学生たちがその非日常的な世界観に驚き、楽しむ姿がHISのWEB CMでご覧いただけます。
今回のCM制作では、学生有志が企画段階から参加。
学生考案ブース「アメリカンダイナー」の企画・演出や、GoProを用いた学生目線での撮影など、さまざまな形で制作に携わりました。
特に学生考案ブースの企画では、学生3チームがアイデアを競い、HIS本社で社員の方を前にプレゼンを実施。
最終的に、アメリカへの留学経験を活かした国際学部3年生による「アメリカのダイナー体験」が採用され、撮影本番間際まで教室の装飾を進めるなど、細部までこだわった企画・演出が完成、CM制作に大きく貢献しました。
このプロジェクトを通じて、学生たちは楽しみながらも、真剣に商品プロモーションに取り組むクライアント、そして、そのプロモーションを多くの企業人が支え、熱量を持って取り組んでいることを直接肌で感じるなど、大変貴重で実践的な学びの機会となりました。
■ HIS 学生旅行「HISの青春旅」WEB CM「#旅するキャンパス」
・HISニュースリリース
https://www.his.co.jp/news/20555.html
・WEB CM
https://www.youtube.com/watch?v=y4ViGV7QTCE
■ 東京成徳大学・東京成徳短期大学 「大学からのお知らせ」
HIS×東京成徳大学「#旅するキャンパス」コラボWEB CMが公開されました
https://www.tsu.ac.jp/news/20250912/
▼本件に関する問い合わせ先
東京成徳大学・東京成徳短期大学
経営企画室 広報担当
内田・大嶋
住所：東京都北区十条台1-7-13
TEL：03-3908-4581
メール：koho@tsu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/