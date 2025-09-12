次亜塩素酸市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月10に「次亜塩素酸市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。次亜塩素酸に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
次亜塩素酸市場の概要
次亜塩素酸市場に関する当社の調査レポートによると、次亜塩素酸市場規模は 2035 年に約 35 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 次亜塩素酸市場規模は約11億米ドルとなっています。次亜塩素酸 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 10.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、次亜塩素酸の市場シェア拡大は創傷ケアへの応用によるものです。次亜塩素酸の高い有効範囲は、粘膜への十分な安全性を提供し、創傷治癒を促進します。これにより、消毒液や皮膚科治療における次亜塩素酸の使用が拡大しています。例えば、日本では高齢化が進み、皮膚科のリスクが高まっており、高度な創傷ケアが求められています。
次亜塩素酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hypochlorous-acid-market/111226
次亜塩素酸市場に関する市場調査では、グリーンケミカルや創傷ケアへの用途転換により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。しかし、価格変動の激しい市場モデルは、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
次亜塩素酸市場セグメンテーションの傾向分析
次亜塩素酸市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、次亜塩素酸市場の調査は、ヘルスケアアプリケーション別、水処理別、食品安全別、消費者製品別と地域別に分割されています。
次亜塩素酸市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-111226
水処理別に基づいて、都市浄化、産業廃水処理、プール・スパ衛生管理に分割されています。このうち、都市浄化が市場をリードしており、2035年までに54%の市場シェアを占めると予想されています。この分野における主要な推進要因の一つは、規制の強化です。例えば、日本市場では経済産業省の規制により、HOCI処理の導入が求められました。政府は老朽化した水処理施設の再建に力を入れており、日本の市町村処理施設の大部分にHOCIを導入することを目指しています。
次亜塩素酸の地域市場の見通し
次亜塩素酸市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米における次亜塩素酸市場は、予測期間中に支配的な地位を維持すると予想され、2035年には40.5%の市場シェアを占めると推定されています。EPAの規制強化とグリーンケミカルの急速な普及により、米国は北米最大の市場となっています。HOCI製造プロセスにおけるオンサイト生成システムは技術革新によって進歩しており、より高い受入率と費用対効果につながっています。
経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、ABC市場調査レポートの試読版をご請求ください:
https://www.sdki.jp/trial-reading-request-111226
次亜塩素酸の競争のランドスケープ
当社の次亜塩素酸市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:
● Lonza Group
● Ecolab
● Evonik Industries
● Solvay
● Nouryon
これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:
● Taiko Pharmaceutical
● Otsuka Chemical
● Kao Corporation
● Saraya Co.
● Lion Corporation
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。
配信元企業：SDKI Analytics
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。
配信元企業：SDKI Analytics
