限定モデル：Hercules “DJControl Inpulse 500 Silver Edition” フランス初のDJコントローラー！
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部では、フランスのDJ機器ブランド「Hercules（ハーキュリーズ）」のDJコントローラー「DJControl Inpulse 500 Silver Edition」を、ディリゲント・オンラインショップ限定で2025年9月18日（木）より発売する運びとなりました。
DJControl Inpulse 500 Silver Editionは、比類のないライブパフォーマンス向けDJコントローラーです。専用バッグが付属した特別なシルバーカラー・エディションで、美学と最先端テクノロジーを融合し、あなたのパフォーマンスを向上させます。
主な特徴
比類のないライブパフォーマンス向けDJコントローラー
ハイエンドなデザイン：大型ジョグホイール、RGBパッド、メタルミキサー
プロ仕様のインターフェース：十分な間隔で配置されたコントローラー、長いVUメーター
高い拡張性：実用的なコネクター、拡張可能な脚
高い剛性：頑丈な構造かつセミハードキャリングケース付属
ユニークスタイル：印象的なシルバーメタルプレート
DJUCED（R） Proアップグレードライセンスキー付属
Serato DJ Lite付属（Serato DJ Proにアップグレード可能）
製品概要
ブランド名：Hercules
製品名：DJControl Inpulse 500 Silver Edition
EAN：3362934747183
製品種別：DJコントローラー
価格：69,300円（税込）
発売日：2025年9月18日（木）
ディリゲント・オンラインショップ限定
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
