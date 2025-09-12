物価高でも、お得に楽しめる！“詰め放題”がなんと0円？岡山・問屋町でリアル卸市場「サステナブルファッション市」を開催

株式会社ベクトル

ファッションアイテムの買取や販売を手掛ける株式会社ベクトル（本社︓東京都港区、代表取締役︓村川智博）が運営するブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」は、2025年9月27日（土）・28日（日）に岡山・問屋町でリアル卸市場「サステナブルファッション市」を開催します。

食料品や生活必需品の価格上昇が続く中、ファッションにかける費用を抑えたいという消費者の声が高まっています。そこでベクトルパークが保有する約3,000点のファッションアイテムを、物価高の中でもお得に購入いただける「詰め放題」という形で提供します。ベクトルは今後も、環境にも家計にも優しい“リユース”の選択肢を提案してまいります。





■第3回ベクトルパーク問屋町卸市場「サステナブルファッション市」の開催概要

「サステナブルファッション市」は、ブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」会員限定の卸イベントとして、2025年7月より毎月開催しております。前回8月の開催では、予想を大きく上回る300名以上のお客様にご来場いただき、大盛況となりました。今回は更に幅広いお客様にお買い物を楽しんでいただけるよう、ベクトルパーク問屋町卸市場の公式Instagramをフォローをいただければ、どなたでも参加いただける卸イベントとして開催します。

開催日時：2025年9月27日（土）、28日（日）

第1部 10:00～13:00、第2部 15:00～18:00

※商品の入替あり・1部2部両方参加可能

開催場所：岡山県岡山市北区問屋町12-103 2F（1Fにベクトル古着卸センターがございます）

参加条件：ベクトルパーク問屋町卸市場Instagram（＠vp_oroshi_ichiba）のフォロー

https://www.instagram.com/vp_oroshi_ichiba/

＜開催内容＞

１.ブランド衣類の詰め放題

袋のサイズを選び、お好きな服を袋いっぱいに詰めてください。小サイズは20Lで、おおよそ7着から10着程度詰めることが可能です。お会計前にレジにてルーレットチャレンジに参加いただき、大当たりが出た場合は、お会計が0円になります。

＜料金＞

小サイズ 3,000円、中サイズ 5,000円、大サイズ 8,000円

＜ルーレットチャレンジ＞

大当たり：0円（※20分の1の確率で当選)

当たり ：1000円引き（※5分の1の確率で当選）

※当選確率を示すものであり、必ず20回に1回が大当たり、5回に1回が当たりになる訳ではありません。

２.セール同時開催

高額ブランド衣類が全品30%オフ。さらに、2点購入で50%オフ、5点購入で70%オフになります。



■ブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」 https://vector-park.jp/(https://vector-park.jp/)

常時35万点以上のファッションアイテムを取り揃えた自社ECサイトです。鑑定士が一点一点入念に真贋鑑定・検品を行っており、厳しい自社基準をクリアした商品のみを販売。取り扱いアイテムは衣類・バッグ・靴・時計・アクセサリーと幅広く、毎日2,000点以上の新着商品が入荷しています。2013年9月のサイト開設以来、多くのお客様にご利用いただいております。

■ベクトルは品揃えと真贋に自信あり！安心してお買い物をお楽しみいただけます

ベクトルは、ファッションリユース業界のリーディングカンパニーとして、これまでに数々のアワードを受賞しております。鑑定士による厳しいチェックを通過している商品のみを販売しているため、安心してお買い物をお楽しみいただけます。

＜2024年度 受賞実績＞

・楽天ラクマショップ・オブ・ザ・イヤー 2024 「アパレル部門1位」「グローバル（越境取引）部門2位」

・メルカリShopsアワード2024 「総合1位」

・Yahoo!オークション ベストストアアワード2024 「レディースファッション部門3位」

■株式会社ベクトルについて https://vector-enter.jp/(https://vector-enter.jp/)

“サステナブルファッションNo.1カンパニー“をビジョンに掲げ、ファッションアイテムの査定から買取、販売までをワンストップで行っております。リサイクルショップ「ベクトル」やブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」、宅配買取サービス「フクウロ」、総合買取専門店「エコスル」などマルチチャネルでリユース事業を展開しており、不要なモノが必要な人に渡る循環型社会の実現を目指します。今後は同業種・異業種問わず様々な企業とアライアンスを組み、積極的に新たな取り組みをすることでリユースカルチャーを創造してまいります。

設 立：2003年2月

所在地：東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F（東京本社）

代表者：代表取締役 村川智博

事業内容：リユース事業（店舗運営、ECサイト運営）、システムプラットフォーム事業、FC事業