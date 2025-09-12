7インチ・レコードラバーに送る Reloop RP-7、国内発売決定！
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）では、音楽制作機器およびDJ機器の開発・販売を行うドイツReloopブランドより、業界初の量産型プロフェッショナル7インチダイレクトドライブDJターンテーブル 「RP-7」 を、2025年9月18日（木）に発売する運びとなりました。
ニュースリリース
https://dirigent.jp/blog/release-reloop-rp-7
Reloop RP-7は、業界初の量産型プロフェッショナル7インチダイレクトドライブDJターンテーブルです。45回転レコード文化への敬意を込め、RP-7はその特別なフォーマットの魅力を体現しています。7インチ・レコードを単なる音楽メディア以上の存在として愛する人々のために生まれたこのモデルは、情熱的なコミュニティの自己表現を広げ、新たな世代へ文化を受け継いでいく革新的な存在です。
For the collectors. For the culture.
業界初、量産型プロフェッショナル7インチダイレクトドライブDJターンテーブルシステム
新開発ブラシレスDCモーター（トルク2.5 kg/cm）
洗練されたシャーシと優れたトーンアーム設計による堅牢な構造
製品概要
ブランド名：Reloop
製品名：RP-7
EAN：4043034173841
製品種別：レコード用ターンテーブル
価格：99,000円（税込）
発売日：2025年9月18日（木）
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
