【入学・入社祝いに最適】筆記具を美しく守る――伝統技法を生かした「futae 松葉」ペンケース
職人の技を日常に――。
「【手縫い仕上げ】紐巻きペンケース futae 松葉」は、日本の熟練職人による手縫い仕上げのペンケースです。上質な革を用い、一本一本丁寧に縫製された仕立ては、使うほどに手に馴染み、美しい経年変化をお楽しみいただけます。
特徴的な「紐巻き」仕様は、松葉をイメージしたデザインで、シンプルでありながら個性を感じさせる佇まい。大切な筆記具をしっかりと保護しつつ、ビジネスシーンや日常において洗練された存在感を放ちます。
ギフトとしても最適で、長く愛用できる逸品です。機能性とデザイン性を兼ね備えた本商品は、書くことを大切にするすべての方におすすめいたします。
【手縫い仕上げ】紐巻きペンケース futae 松葉
https://naire-shop.com/naire-kakura-049/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
