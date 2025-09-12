ちばぎんアプリ「家族口座照会」機能の追加について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2025年10月21日(火）より、「ちばぎんアプリ」の新機能として「家族口座照会」機能を追加しますのでお知らせします。

「家族口座照会」は、ご家族で口座残高や明細情報を共有いただける便利な機能です。この機能により、ご家族での家計管理や貯蓄目標の達成、離れて暮らすご家族のお金の見守りなどさまざまな場面でお金の管理をサポートします。本機能は「ちばぎんアプリ」をご利用いただいているご家族やパートナーが対象となります。

【家族口座照会の特長】

１. 家計管理がもっとラクに

ご夫婦間で口座残高や貯蓄状況を共有できるほか、お子さまのお小遣い管理のサポートも可能

となり、家計管理がよりスムーズになります。

２. 離れていてもつながる安心感

離れて暮らすご両親やお子さまの口座の状況をいつでも確認できるので、安心して見守ること

ができます。

３. 設定はとっても簡単

アプリの案内に沿って操作するだけで、ご家族と簡単に連携でき、すぐにご利用いただけます。

４. 情報共有も安心安全

事前に登録したご家族間のみでお互いの口座情報（残高や入出金明細）を確認できます。閲覧

権限は自由に設定・解除が可能です。

【家計口座照会のイメージ】