「通帳アプリ」のサービス終了について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2026年2月27日(金)をもちまして、スマートフォン向けに提供している「通帳アプリ」サービスを終了することをお知らせします。なお、「通帳アプリ」の機能につきましては、現在ご提供しております「ちばぎんアプリ」にて、引き続きご利用いただけます。

「通帳アプリ」は、紙の通帳に代わるデジタル通帳として、多くのお客さまにご利用いただいてまいりました。しかし、昨今のデジタルサービスの多様化やお客さまのニーズの変化を踏まえ、サービスの一本化による利便性向上と、さらなる機能強化を図るため、「ちばぎんアプリ」へ機能を集約することを決定しました。

「通帳アプリ」を長らくご愛顧いただきましたお客さまには心より御礼申し上げます。また、サービス終了に伴いご不便をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

■「ちばぎんアプリ」について

「ちばぎんアプリ」は、「通帳アプリ」の機能に加え、残高照会や振込、税金・各種料金の支払い、住所や電話番号変更などの各種変更手続き機能など、幅広い金融サービスをご利用いただけるスマートフォン用のアプリケーションです。

「ちばぎんアプリ」の詳細については以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.chibabank.co.jp/kojin/services/account/app/chiba_app