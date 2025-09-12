LOHAS studio 2年連続グランプリ受賞！Jackグループ主催「全国リフォームアイデアコンテスト」今年は4作品が受賞
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に18店舗展開するLOHAS studioは、Jackグループ主催 「全国リフォームアイデアコンテスト2025」において1作品がグランプリ、3作品が優秀賞を受賞しました。受賞は11年連続、グランプリは昨年に引き続き2年連続での受賞となりました。
（表彰式：2025年9月11日）
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後需要増が期待される「passiv design（パッシブデザイン／2015グッドデザイン受賞）」の認知拡大、住宅性能の更なる向上の為に一層精進して参ります。
≪ Jackグループ主催「全国リフォームアイデアコンテスト2025」受賞詳細 ≫
【グランプリ】
「45m2 1人＋1人+ワンコ＝∞な暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329471&id=bodyimage1】
【全面改装部門 優秀賞】
「『ただいま』から広がる 3世代の『まるい』暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【部位別部門 優秀賞】
「団地が私のアトリエ～50代こそ自分らしく暮らす～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【部位別部門 優秀賞】
「天空のサウナ ～サウナのためのリノベーション～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一般社団法人Jackグループとは ≫
Jackグループは2013年12月に一般社団法人化された団体組織です。
「共に集い、共に学び、共に成長する」を理念として、リフォーム事業者の業績アップの後方支援と経営者の学びの場を提供しています。１社ではできないことを共に力を合わせて知恵を絞り、活動をしています。
ブロック勉強会や研修会、企業視察会の開催や、リフォームアイデアコンテストなどグループの全国大会の開催、共同プロジェクトにて業績アップの後方支援を行うなど、積極的に活動している団体です。
▼一般社団法人 Jack グループ HP
https://e-jack.net/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
（表彰式：2025年9月11日）
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後需要増が期待される「passiv design（パッシブデザイン／2015グッドデザイン受賞）」の認知拡大、住宅性能の更なる向上の為に一層精進して参ります。
≪ Jackグループ主催「全国リフォームアイデアコンテスト2025」受賞詳細 ≫
【グランプリ】
「45m2 1人＋1人+ワンコ＝∞な暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329471&id=bodyimage1】
【全面改装部門 優秀賞】
「『ただいま』から広がる 3世代の『まるい』暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【部位別部門 優秀賞】
「団地が私のアトリエ～50代こそ自分らしく暮らす～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【部位別部門 優秀賞】
「天空のサウナ ～サウナのためのリノベーション～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一般社団法人Jackグループとは ≫
Jackグループは2013年12月に一般社団法人化された団体組織です。
「共に集い、共に学び、共に成長する」を理念として、リフォーム事業者の業績アップの後方支援と経営者の学びの場を提供しています。１社ではできないことを共に力を合わせて知恵を絞り、活動をしています。
ブロック勉強会や研修会、企業視察会の開催や、リフォームアイデアコンテストなどグループの全国大会の開催、共同プロジェクトにて業績アップの後方支援を行うなど、積極的に活動している団体です。
▼一般社団法人 Jack グループ HP
https://e-jack.net/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
プレスリリース詳細へ