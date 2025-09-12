赤十字防災デーを開催（大阪府箕面市）

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

近年、自然災害が頻発し、全国各地で自然災害が発生しています。

もしも！に備える防災減災”誰ひとり取り残さない”、今年も赤十字防災デーを開催します！

日時 令和７年１０月１８日（土）１１時～１６時

場所 みのおキューズモール Ｌどおり

当日は、災害に備える取り組みとして、箕面市赤十字奉仕団では、移動式炊飯器と炊飯袋（ハイゼックス）を使った包装米飯の炊き出し体験と試食会（レトルトカレー付）を行います。

先着300名様に無料でご試食いただけますので、ぜひお早めにお越しください。また、ミニ避難所の展示や、軽消防自動車や消防服を着ての記念撮影、UZUUMUによる１分避難シュミレーション他防災体験コーナーもあります。

【当日のスケジュール】

11時～13時 箕面市赤十字奉仕団 炊出し体験（ハイセックスでご飯を炊いてみよう！）

11時～16時 避難所展示、軽消防自動車展示・消防服を着て記念撮影！

13時～16時 UZUUMUによる1分避難シュミレーション他防災体験

※箕面ＦＭまちそだて３０周年記念イベントのポイントになっています！



防災は日々の積み重ねが大切です。

このイベントを通じて、いざという時に備える力を一緒に高めていきましょう！

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。