DAIWA × JOURNAL STANDARD relumeアウトドア機能と都会的感性が融合した別注ウィンタージャケットが登場

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム） より、DAIWAのエクスクルーシブがリリース。

DAIWAが誇る確かな機能性と、relumeならではの都会的な感性が融合した別注ウィンタージャケットがリリース。フィールドでもストリートでも活躍する一着に仕上げました。

DAIWAが長年培ってきたアウトドアウェアのノウハウを惜しみなく注ぎ込んだスタンダードモデルをベースに、「日常使い」という新たな視点からアレンジを加えた今回の別注アイテム。

アクティブな機能性はそのままに、都会的なスタイルにもフィットするデザインへとアップデートしています。

別注ポイント

・都会的なサイジング

着丈をやや短めに設定し、身幅はゆったりと設計。街での着用シーンに最適化されたリラックス感のあるシルエットを実現。

・洗練されたデザイン

袖口のインナーカフスをあえて省略することで、スマートでミニマルな印象に。

・上質なディテール

ブランドロゴをプリントから刺繍へ変更し、高級感をプラス。

高い機能性

・GORE-TEX PRODUCTS 2層構造ファブリック

急な雨や雪を防ぎつつ、衣服内の湿気を効率的に排出。常にドライで快適な着心地をキープ。

・止水ファスナー採用

フロントジップやポケットに止水ファスナーを搭載し、日常の突然の雨からアウトドアシーンまで対応。

・環境配慮型撥水加工

フッ素フリーの撥水剤を使用し、機能性とサステナビリティを両立。

・細部のフィット調整

フードのドローコードと袖口のベルクロで風の侵入を防ぎ、自分好みのフィット感に調整可能。

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店(https://baycrews.jp/store/list?shop=0498&srsltid=AfmBOopGWo4jqpLgbI7X8nvZ4ah5rewbiRC8wjRBKP7qKK6genyk1EoV) / オンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/blouson/25011465000140?q_sclrcd=038)

発売日：10月下旬

先行予約：ベイクルーズオンラインストアにて受付中商品ページはこちら(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/blouson/25011465000140?q_sclrcd=038)

ITEM IMAGE

ITEM

DAIWA / JOURNAL STANDARD relume

GORE-TEX バーサタイル ウィンタージャケット

Price：\39,600in tax

Collar：深みのあるボルドー、シックなブラック、自然に馴染むカモフラージュ街にもフィールドにも馴染む3色を展開。

Size：M,L,XL

DAIWA

「DAIWA / ブランドスローガン“Feel Alive -最高の瞬間を感じる-”のもと、世界に誇る技術と品質を 追い求め、世界中のアングラーの要求に応える製品を提供し続けています。アングラーだからこそ 感じられる自然の素晴らしさを次世代へと受け継いでいくこと、フィッシングに深く関わってきたから こそ提案できる新たなライフスタイルの価値観を大切にしています。」

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP:https://journal-standard.jp/relume/mens/(https://journal-standard.jp/relume/mens/)

Instagram：https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube：https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/