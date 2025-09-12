1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¸ÂÄê¾úÂ¤¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡ªº£Ç¯¤â¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢À¸¡×¤òÈ¯Çä¡ª
¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢9·î12Æü¤è¤ê¡¢D2C¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¤Þ¤ó¤Û¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¡¦À½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢À¸¡Ê¤´¤è¤¦¤°¤é¤Ê¤Þ¡Ë¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢À¸¡×¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¸æÍÑ¾ßÌý¾úÂ¤½ê¡Ê¤´¤è¤¦¤·¤ç¤¦¤æ¤¸¤ç¤¦¤¾¤¦¤¸¤ç¡Ë¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¸æÍÑÂ¢¡Ê¤´¤è¤¦¤°¤é¡Ë¡×¡Ë¡×¡Ê¡ö1¡Ë¤Ç¡¢¹ñ»º¤ÎÂçÆ¦¡¦¾®Çþ¡¦¿©±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿ù¤Î²³¤ÇÆóÃÊ½ÏÀ®¡ÊºÆ»Å¹þ¤ß¡Ë¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ö2¡Ë¡£
¢£¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢À¸¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1¡¥¸æÍÑÂ¢ ¿ù²³»Å¹þ¤ß
¸æÍÑÂ¢¤Î¿ù²³¤Ë¤Æ¡¢¼«Á³¤Îµ¤¸õ¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ç¾úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¹ñ»º¤ÎÂçÆ¦¡¢¾®Çþ¡¢¿©±ö
¸¶ÎÁ¤ÎÂçÆ¦¡¢¾®Çþ¡¢¿©±ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÆóÃÊ½ÏÀ®
¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢À¸¡×¤Ï¡¢¿©±ö¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸æÍÑÂ¢¤ÇÌó°ìÇ¯´Ö¤«¤±¤ÆÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡ÖÀ¸¡×¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤ËÌó°ìÇ¯´Ö¤«¤±¤ÆÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÆóÃÊ½ÏÀ®¡ÊºÆ»Å¹þ¤ß¡Ë¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¤¹¡£ÆóÃÊ½ÏÀ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëË¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
4¡¥´¨»Å¹þ¤ß
ÆóÃÊ½ÏÀ®¤ÎÆóÃÊÌÜ¤Î»Å¹þ¤ß¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤â¤í¤ß¤ò»Å¹þ¤à¡Ö´¨»Å¹þ¤ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ø¤æ¤ë¤ä¤«¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë»þ´ü¤È¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÎÏ¤ÇÈ¯¹Ú¤¹¤ë¡ÖÈ¯¹Ú´ü¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¤¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥À¸¤·¤ç¤¦¤æ
²ÐÆþ¤ì¡Ê²ÃÇ®½èÍý¡Ë¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¡ÖÀ¸¡×¤Î¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤·¤ç¤¦¤æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡ö1¡Ë¡Ö¸æÍÑ¾ßÌý¾úÂ¤½ê¡×¤Ï¡¢1939Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ14Ç¯¡Ë¤ËµÜÆâ¾Ê¡Ê¸½µÜÆâÄ£¡Ë¤Ë¤ªÇ¼¤á¤¹¤ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÀìÍÑ¾úÂ¤½ê¤È¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¤2011Ç¯¡ÊÊ¿À®23Ç¯¡Ë¤Ë¸½ºß¤Î¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¿©ÉÊ(³ô)ÌîÅÄ¹©¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë°ÜÃÛ¡¦ºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âµÜÆâÄ£¤Ë¤ªÇ¼¤á¤¹¤ë¡Ö¸æÍÑÂ¢¾ßÌý¡×¤ò¾úÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ù²³¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢µ¨Àá¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤¹¤ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ö2¡Ë°ìÈÌÅª¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤³¤¤¤¯¤Á¡Ë¤ÈºÆ»Å¹þ¤ß¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÀ½Ë¡¤Î°ã¤¤
°ìÈÌÅª¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤³¤¤¤¯¤Á¡Ë¤ÎÀ½Ë¡¡§ÂçÆ¦¤È¾®Çþ¡¢¹í¶Ý¤Ç¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¹í¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¿©±ö¿å¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤ò¡¢È¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¡£
ºÆ»Å¹þ¤ß¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÀ½Ë¡¡§ÂçÆ¦¤È¾®Çþ¡¢¹í¶Ý¤Ç¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¹í¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¿©±ö¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤²¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡Ê¤â¤í¤ß¤ò¤·¤Ü¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡ÖÀ¸¡×¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤ò¡¢È¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¡£ºÆ¤ÓÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖºÆ»Å¹þ¤ß¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÆóÃÊ½ÏÀ®¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿D2C¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢Ä¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢D2C¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡×¥·¥êー¥º¤Î¤·¤ç¤¦¤æ3ÉÊ¤È¡¢¤Ý¤ó¤º¾ßÌý¡¢¾ßÌý¤â¤í¤ß¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¡ÖBLENDER¡ÇS PRIDE¡×¥·¥êー¥º¤Î¤À¤·¤Ä¤æ¤ÈÇò¤À¤·¡¢¤À¤·¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹ ¸æÍÑÂ¢¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ëü¾å¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÎ®»³ÇòÌ£ÎÔ¡¢Î®»³ËÜÄ¾¤·¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¡Öµµ¹Ãèß¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅý¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÉÊÌ¾µÚ¤ÓÆâÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡¢²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÃ±°Ì:±ß ¾ÃÈñÀÇ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/161_1_d5f301ecca37368e846e69e58d7eccd8.jpg?v=202509120257 ]
£²¡¥¸ÂÄêÈÎÇä¿ô¡¡8,000ËÜ
£³¡¥Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î12Æü～
¢¨Í½Ìó¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡¡2025Ç¯12·î¾å½Ü¤è¤ê
£µ¡¥ÈÎÇä¥ëー¥È¡¡D2C¥µ¥¤¥È¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡×¤«¤é¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È
¡ÖÄÌ¿®ÈÎÇä ¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó ·ò¹¯¤³¤À¤ï¤êÊØ¡×¤Ê¤É
¡¡¡¦D2C ¥µ¥¤¥È¡Öµµ¹ÃèßËÜÅ¹¡×
¡¡https://www.kikkoman.co.jp/honten/
£¶¡¥¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡¡2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÄÌ¿®ÈÎÇä ¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó ·ò¹¯¤³¤À¤ï¤êÊØ¡×¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÄÌ¿®ÈÎÇä¡¡¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¡¡·ò¹¯¤³¤À¤ï¤êÊØ¡×
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡§https://www.kikkoman-shop.com/
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-601431¡Ê¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡¢Ç¯ÃæÌµµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
£·¡¥¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡·ò¹¯¤³¤À¤ï¤êÊØ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë0120-601431
