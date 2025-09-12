三井不動産×チームラボ 2daysワークショップの募集を開始。

チームラボ株式会社

本ワークショップでは、三井不動産が手掛けている実際の街を題材に、チームラボが専門とする課題解決の手法を経験できるグループワークを設計しました。

ものづくり・街づくりに将来関わりたい方、課題解決の手法について学びたい方、両社のプロジェクトや働き方に興味をお持ちの方からのご応募を心よりお待ちしております。

■開催日程

Day0：事前説明会

・日時: 2025年10月14日（火）18:00～19:00

・形式: オンライン（Zoom）

・備考: ワークショップ参加決定者のみご参加いただけます。企業説明、質疑応答、課題内容の発表を行います。

Day1：ワークショップ初日

・日時: 2025年10月17日（金）9:00～18:30(予定)

・形式: オフライン

Day2：ワークショップ最終日

・日時: 2025年10月18日（土）9:00～18:30(予定)

・形式: オフライン

■開催場所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目１－２

東京ミッドタウン日比谷8階 日比谷三井カンファレンス

■応募対象

・卒業年度問わず大学院、大学、短大、高専、専門学校に在学中の方

・Day0、Day1、Day2、全ての日程に参加が可能な方

・三井不動産Summer College(2025年8月~9月実施)に参加していない方

■応募方法

参加にあたって選考がございます。各社内容が異なりますので、下記ページよりご確認ください。

チームラボ 募集詳細ページはこちら

https://open.talentio.com/r/1/c/teamlab/pages/112490

三井不動産 募集詳細ページはこちら

https://recruit.mitsuifudosan.co.jp/shinsotsu/eventandintern/teamlab/

■募集締切

2025/9/24(水) 正午

■交通費/宿泊について

遠方からご参加の方につきましては、宿泊場所の支給、東京までの交通費を往復分補助いたします。

支給対象：

・日本国内から東京への交通費を支給いたします。

支給対象外：

・東京、千葉、神奈川、埼玉にお住まいの方は交通費の支給対象外となります。

・国外から渡航される方の渡航費は支給対象外となります。

■チームラボとは

チームラボは、アート活動を行うArt collective teamLabの基盤であり、法人格である。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。

http://www.team-lab.com/

■三井不動産とは

三井不動産はこれまで、不動産業界のリーディングカンパニーとして、時代に先駆けて新しい価値を創造してきました。日本橋再生計画、柏の葉スマートシティ、東京ミッドタウン、ニューヨークハドソンヤードプロジェクト、総額435億円規模のスタートアップへの出資をはじめとするベンチャー共創事業などはその一例です。

これからも、従来の“街づくり”そのものの定義を進化させながら、都市や社会をポジティブに変革する新たなイノベーションを生み出すべく、世界の人々の生活の変化をリードしていきます。

https://www.mitsuifudosan.co.jp/

■お問い合わせ

https://www.team-lab.com/contact/